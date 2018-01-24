В Латвии вскоре появится аналог «акта Магнитского»
Как передает ТАСС, комиссия сейма по иностранным делам одобрила соответствующий законопроект. Он вводит ограничение на въезд в страну 49-ти россиянам связанным с «делом Магнитского». Они будут включены в «черный список» нежелательных лиц.
Комментарии25
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vor_mbh 24 января 2018 | 19:38
А кому-то надо в латвию? Поднимите руку.
oleg2004 24 января 2018 | 19:46
vor_mbh: А что это и где?
zapadnay 24 января 2018 | 19:52
А в Латвии, ой как много "окопалось" всякого разного российского народа.
kuznetsov5lavik 24 января 2018 | 19:55
zapadnay: Отребья как после оккупации Гитлером? Мы историю не забыли.
nina_hagen 24 января 2018 | 20:04
kuznetsov5lavik: \\\Отребья как после оккупации Гитлером? Мы историю не забыли.\\\
О! в СССР после гитлеровской оккупации "окопалось" много отребья? истребляли до 1953 года, когда ваш кумир уссатый сдох?
iwanow62 24 января 2018 | 19:58
zapadnay: Это точно.Шпроты латыши делают из российской рыбы.А россиянам эта "шпротландия"в большинстве своем и не нужна.
metalag 24 января 2018 | 20:36
zapadnay: Ага. Которые живут в Латвии уже в третьем поколении
Пора и России ввести санкции против Латвии!
По классике:
- если Моська чихнет на Слона, то Слон этого не почувствует.
Но, если Слон чихнет не Моську...:))))))
antiputin_antifa 24 января 2018 | 19:50
vor_mbh: А кому-то надо в латвию? Поднимите руку.
какая ты глупая путинская портянка :))) за что тебе, мрази, только деньги бюджетные платят?
Закрытая Латвия (или любая другая страна ЕС) - стоп-лист по Шенгену
Шах и мат путинским убийцам и ворам
Гы :)
diplomat911 24 января 2018 | 20:04
antiputin_antifa: //за что тебе, мрази, только деньги бюджетные платят?//
//Закрытая Латвия - стоп-лист по Шенгену//
АХАХА
//какая ты глупая подпиндосная прокладка :)))//
diplomat911 24 января 2018 | 19:55
vor_mbh: //Он вводит ограничение на въезд в страну 49-ти россиянам связанным с «делом Магнитского».//
"Шеф, усё пропало, гипс снимают, клиент уезжает" (с).
Ну хоть что-то, а то на карте эту Латвию хрен с ищешь, еще с Литвой путают постоянно - надо же как о себе напомнить, коли никто никто не вспоминает и знать не хочет.
sim202_ 24 января 2018 | 20:02
vor_mbh: Дебил, им закроется въезд в Европу.
Ну не хотят люди к себе воров пускать...
ad13n15 24 января 2018 | 21:51
sim202_: Точнее, Шенген.
nikmag 24 января 2018 | 20:11
vor_mbh:Ну ясен перец, что ты тусуешься на лазурных берегах. И такие любители ВВХ как ты скоро в списки попадут и твой логин тебя не спасет!!!
tour 24 января 2018 | 19:46
Если так пойдет и дальше, скоро чиновникам и служивым, которых не будет в "списке Магнитского", придется доказывать, что они не американские шпионы.
jblack2 24 января 2018 | 19:48
Ничего своего во внешней политике. Могут действовать лишь с разрешения, либо по указанию хозяина...
tanja_l 24 января 2018 | 19:57
jblack2: Во внутренне зато хватает пророссийского мэра Риги. Профессионального вора и неумелого руководителя. Заколебал со своими котиками и иконами в кабинете. И бездарными решениями.
tour 24 января 2018 | 20:08
tanja_l: -/Заколебал со своими котиками и иконами в кабинете./
Улыбнули...
Дорогой Дональд Трамп Слезно прошу Вас, внести мою тещу Маргариту Захаровну в «список Магнитского», ибо мои права человека ущемляются ею без всякой жалости.
andy116k 24 января 2018 | 20:32
tanja_l: А что мэра Риги Путин назначил? Или все-таки его выбрали рижане?
tanja_l 24 января 2018 | 22:14
andy116k: Нет, не путин. Путин лишл постоянно мелькает в зомбоящике тех, кто выбрал мэра. Вы не поняли намека? Точно так же и список составлялся без участия Трампа и каких-то хозяев, придумынных выше. Неужели так сложно понимать написанное?
almazik 24 января 2018 | 19:52
Чем больше стран поддержат "акт Магнитского" тем лучше.
abuvgrobu 24 января 2018 | 19:58
Похоже онb не понимает, что жить с соседом надо дружно. Любое обострение, принесет Латвии очередные экономические минусы. Еще года два назад, поездами станция была забита. Сегодня формируют максимум два состава. В самой Латвии перед Новым годом, пошло сокращение персонала по ж.д.
metalag 24 января 2018 | 20:41
abuvgrobu: Так уже транзит через Латвию сократился.
Скоро просто снимут рельсы на границе...:)))))
Ну и чего добились "независимые латыши"? Полной экономической изоляции от России...
ad13n15 24 января 2018 | 22:09
abuvgrobu: Тем временем по приросту туристов Латвия #1 в Европе - https://goo.gl/jK8RAh
Странно, не правда ли? Или всё таки нормально, учитывая, что с других стран туристы на паромах и самолетах приезжают?
Также в экспорте Латвии доля России составляет 9%, так что даже возможность полного отсутствия экономических связей никого особенно не волнует.
nikmag 24 января 2018 | 20:01
Монополизировавшая власть мафия не позволяет своим гражданам бороться с жуликами и ворами так хоть заграница поможет!!! Я лично считаю, что каждый нормальный гражданин РФ бывающий за границей при встрече с жуликом и вором из РФ имеет право плюнуть ему в рожу или применить зеленку!!! Вот так мы можем восстановить баланс отношений нас, всячески униженной оппозиции, с мафией-властью и их коллаборационистами!!!
ugiazov 24 января 2018 | 21:24
nikmag: Вот уж не надо уподобляться им. Просто расскажете знакомым что видели такого-то. Он знаменит вот чем, А в Латвии прикинулся добропорядочным.