Минфин США расширил санкционные списки по КНДР
Они включают 16 физических и 9 юридических лиц, а также 6 грузовых судов. На этот раз, под санкции попали физические лица, работающие в Китае, России и Абхазии.
Соединенные Штаты используют санкции не только для того, чтобы наказать Россию. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его мнению, Штаты таким образом пытаются получить конкурентное преимущество в Европе.
Комментарии6
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zemljanka 24 января 2018 | 19:35
Умный мальчик.
Догадался.
zemljanka 24 января 2018 | 19:38
Мания величия.
С коплексом неполноценности.
metalag 24 января 2018 | 20:15
zemljanka: Я помню еще по СССР: каждый новый Генеральный Секретарь ЦК КПСС становился все дурнее и глупее..... - и ЭТО привело к распаду СССР.
Теперича наблюдаю то же самое на Президентах США.
Интересно, что дальше будет в США?:)))
plank1957 24 января 2018 | 19:47
А я и не знал, что КНДР находится в Европе.
metalag 24 января 2018 | 20:06
plank1957: Вот и я не понял: какое отношение имеет Абхазия ( не признанная США!) к Северной Кореи?:)))))
metalag 24 января 2018 | 20:12
Президент США обо..лся! Когда обещал уничтожить Северную Корею, и направил флот к берегам Кореи....а потом тихо отозвал.....
Теперича Трампу надо хоть как то сохранить лицо.....
Плохо, когда не умный человек руководит государством. Еще хуже, когда не умный человек руководит США...:)))))