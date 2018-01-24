Минфин США расширил санкционные списки по КНДР

Они включают 16 физических и 9 юридических лиц, а также 6 грузовых судов. На этот раз, под санкции попали физические лица, работающие в Китае, России и Абхазии.

Соединенные Штаты используют санкции не только для того, чтобы наказать Россию. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его мнению, Штаты таким образом пытаются получить конкурентное преимущество в Европе.