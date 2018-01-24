Школьные референдумы пройдут в Москве отдельно от выборов президента
Это заявили в городском избиркоме.
В Мосгоризбиркоме настаивают на том, что проведение школьных референдумов в день президентских выборов – это законно. Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что проведение таких плебесцитов в помещении участковых избирательных комиссий недопустимо. В одном помещении нельзя, но в разных – можно, считает глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он пояснил ТАСС, что администрация школы на своей территории, за исключением места для голосования на президентских выборах, вправе делать все, что считает необходимым. Учеников планируют спрашивать 18 марта, что они выбирают – пятидневную или шестидневную неделю обучения. В Мосгордуме ранее отметили, что такие референдумы пройдут в тех же школах, куда родители учеников придут голосовать. Политик Алексей Навальный расценил это как способ повышения явки и призвал школьников в референдуме не участвовать.
По сведениям BBC, в регионах власти отказались от местных референдумов, и вместе с президентскими выборами будут проводить опросы по проблемам благоустройства.
Комментарии20
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ded64 24 января 2018 | 19:09
Это называется голосованием с "черного входа"...
gordy 24 января 2018 | 19:10
"В Мосгоризбиркоме настаивают на том, что проведение школьных референдумов в день президентских выборов – это законно."
Но не в том же месте?
ignachio 24 января 2018 | 19:18
Вообще школьники проголосуют за однодневную неделю.
Даже смешно предположить, что за "пятидневную" проголосует меньше 99%. Так зачем референдум?
vasyakirin 24 января 2018 | 19:21
ignachio: для АГИТАЦИИ!
pmasel 24 января 2018 | 19:26
Не пойму почему школьный референдум нужно проводить в воскресенье, да еще и в день выборов. Подавляющее большинство не достигли совершеннолетия. И скажу крамольную вещь, правда консперологическую. Кто из московских власте явно работает на Навального. Собирая школьников в день выборов в местах для голосования, значит собрать кучу сторонников Неназываемого там где им удобнее всего протестовать против выборов.
pmasel 24 января 2018 | 19:31
Прикиньте. Идете вы на выборы в здание школы. А около нее человек 100 в майках Навального, с шариками 20!8 и прочей атрибутикой. А че все норм никакой агитации, он же в выборах не участвует. )))
dokolle 24 января 2018 | 19:47
pmasel: А около нее человек 100 в майках Навального, с шариками 20!8
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Предлагаю устроить конкурс надписей для маек школьников.
zapadnay 24 января 2018 | 20:00
Как Мосизбирком противоречит Центризбиркому?! Ну и дела.
Этот господин-товарищ Горбунов известная личность еще со времен Чурова. Эллочка Памфилова поставит на место подчиненного или пропустит его высказывания мимо ушей?
max3446 24 января 2018 | 19:12
ничтожество навральный уже выпустил видео где извинился перед школьниками и всего мирового сообщества за свою ложь про якобы решение избиркома, которое оказалось всего лишь проектом, в который потом внесли изменения?
diplomat911 24 января 2018 | 19:24
max3446: Так там еще кто-то из навленных вообще обратился к школоте, чтобы те спрятали паспорта бабушек и дедушек в день выборов. Навальный сам мыслит как школьник, при чем тупой.
chnch 24 января 2018 | 19:33
diplomat911: Ну тебе, троллю только и рассуждать о уме... Верх остроумия. эталон - "госдеп израиль." детский сад......
diplomat911 24 января 2018 | 19:37
chnch: лайкнул "не тролю". А по теме есть что сказать?
nikolaj7 24 января 2018 | 19:53
diplomat911: тема твоя не лечится, ты же знаешь...., но ты не Здавайся.....
chnch 24 января 2018 | 19:56
diplomat911: По теме? Я в цирк с подставными кандидатами не пойду, и вам не советую. Потом стыдно хоть не будет. Как за Ельцина-Зюганова. Пущай свой дешёвый спектакль сами играют, и сами смотрят. И моё мнение не зависит от допуска- недопуска Навального.Нет выборов, так значит и нет.
max3446 24 января 2018 | 19:38
diplomat911: Про паспорта бабушек вроде уже было со стороны либерастни. Правда там они радикально предлагали - сжечь его. Но школьники могу, особенно кто зомбированный ничтожеством и мутантом с 46 размером ноги. Они же уже дважды нападали на школьников.
sim202_ 24 января 2018 | 20:06
diplomat911:
Ты сам себя почитай, какую ересь ты тут несешь...
ded64 24 января 2018 | 19:16
Чтобы видели толпу.... А куда она идет дело десятое... Всех сплюсуем...
antimrakobes 24 января 2018 | 19:41
А где ж Эллочка Памфилова с её пресловутым "Вы оболваниваете молодёжь".
snagging 24 января 2018 | 19:46
Про кого там Ягудин говорил Твари и Мрази.
podwodnik 24 января 2018 | 19:51
"...администрация школы на своей территории, за исключением места для голосования на президентских выборах, вправе делать все, что считает необходимым...".
Чего?! Администрации школ пукнуть бояться без команды сверху. Особенно в День назначения нашего Всего! Это в Америке рабство отменили, а тут гораздо более запущенный случай :).