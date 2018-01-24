Школьные референдумы пройдут в Москве отдельно от выборов президента

Это заявили в городском избиркоме.

В Мосгоризбиркоме настаивают на том, что проведение школьных референдумов в день президентских выборов – это законно. Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что проведение таких плебесцитов в помещении участковых избирательных комиссий недопустимо. В одном помещении нельзя, но в разных – можно, считает глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он пояснил ТАСС, что администрация школы на своей территории, за исключением места для голосования на президентских выборах, вправе делать все, что считает необходимым. Учеников планируют спрашивать 18 марта, что они выбирают – пятидневную или шестидневную неделю обучения. В Мосгордуме ранее отметили, что такие референдумы пройдут в тех же школах, куда родители учеников придут голосовать. Политик Алексей Навальный расценил это как способ повышения явки и призвал школьников в референдуме не участвовать.

По сведениям BBC, в регионах власти отказались от местных референдумов, и вместе с президентскими выборами будут проводить опросы по проблемам благоустройства.