Навальный выступил в Европейском Суде по Правам Человека
Политик Алексей Навальный выступил в Европейском Суде по Правам Человека. Там он рассказал о том, что власти мешают организовывать протестные массовые мероприятия в российских столицах:
«Это правда, что мы получили согласие на митинги, которые мы проводим в более чем в сотне городов России. Но вопрос в том – согласованы ли они в Москве и Санкт-Петербурге – главных городах? Ответ – нет. Технически, да. Но они дали нам это разрешение как еще одно политическое унижение. Нам нельзя проводить митинги в центре городов. Они дали нам разрешения на митинги в удалённых районах или в буквальном смысле слова в глубине парков. В это воскресенье нам предлагают митинговать лесу, в парке «Сокольники». Конечно, я написал в своём блоге, что мы никогда не согласимся на это, что у нас есть наше право проводить митинги в тех же местах, где провластные движения проводят свои».
Поводом для речи Навального стала жалоба на задержания россиян во время уличных акций 2012-2014 годов.
Комментарии35
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vor_mbh 24 января 2018 | 19:08
Навальный - против Росии.
Это новый исторический тренд.
ura_123 24 января 2018 | 19:10
vor_mbh: А Россия это Путин?
Не переживай,Навальный не одинок.
sisyanfashist 24 января 2018 | 19:19
ura_123: Да мы в курсе, в России дураков лет на сто вперед припасено ,радует то что вас ничтожно мало!)))
ura_123 24 января 2018 | 19:23
sisyanfashist: Вот уж никак бы не подумал что "креативный класс" это пригожинские.
sim202_ 24 января 2018 | 19:28
vor_mbh: Путин и ты - это не Россия.
cherepovets 24 января 2018 | 19:38
vor_mbh: а ты за Россию или за "Росию"? Может быть, просто за банку пива "Охота"? Очень похоже на последнее.
ab40 24 января 2018 | 19:47
vor_mbh: Росия - это название чего? Лекарства? Вредного производства? Нового вид грабежа граждан России?
nikmag 24 января 2018 | 20:04
vor_mbh: Против таких как ты сук путинских!!!
edyatel 24 января 2018 | 20:02
skulll: Навальный не хочет поганить своим присутствием любимое место москвичей.
thaus 24 января 2018 | 19:12
И это чмо претендует на пост президента?
ura_123 24 января 2018 | 19:20
thaus: Мало того,оно собирается переизбераться на 4 (четвёртый) срок!
komiccap_nkvd 24 января 2018 | 19:13
Навальный за деньгами приехал.
pmasel 24 января 2018 | 19:18
komiccap_nkvd: Что портянки расшумелись? А ведь деньги Навальному заплатят и из ваших карманов. Так что и вы уже его финансируете. )))
komiccap_nkvd 24 января 2018 | 19:43
pmasel: неправильно пишешь. так надо: деньги воруют у пенсионеров
xuato 24 января 2018 | 19:52
komiccap_nkvd: И Ленин ездил, и Сталин, и Брежнев и Ельцин и Путин пузо отел на помощи запада с продовольствием Ленинграду в эпоху "ножек Буша". Вот только нефть кооператив Озеро продал, а продовольствие куда то исчезло.
max3446 24 января 2018 | 19:19
Ничтожество навральный не забыл рассказать что из-за несанкционированной акции его боевиков в центре Питера умерла женщина, к которой не успела бригада скорой помощи?
ura_123 24 января 2018 | 19:25
max3446: Опять ты кирюшко лукавишь,если не сказать больше.
Скорую помощь не пропустило оцепление ОМОНа,а "боевиков Навального" там близко не было! Поздравляю тебя соврамши)))
max3446 24 января 2018 | 19:32
ura_123: А чего такой убогий фейк, под стать ничтожеству навральному и его миньонам - ОМОН, сразу бы уж писали Путин с Медведвым стояли и приказывали не пропускать машину скорой помощи
punyoshohlai 24 января 2018 | 19:55
max3446: ОМОН, сразу бы уж писали Путин с Медведвым стояли и приказывали не пропускать машину скорой помощи
Так ты совсем не готовишься к работе? Газет не читаешь? Вот поэтому и выглядишь школьным дурачком))))
max3446 24 января 2018 | 20:08
punyoshohlai: Несмотря на предупреждения и замечания полиции, сторонники Навального перекрыли несколько дорог в центре Санкт-Петербурга. В это время центральная подстанция скорой помощи получила вызов с улицы Колокольной: женщине срочно потребовался приезд медиков из-за проблем с сердцем. Бригада тут же была выслана по указанному адресу, однако на пересечении Невского проспекта с Литейным карета «скорой» застряла в пробке, организованной участниками митинга в поддержку Навального.
Проезду автомобиля пытались оказать максимальное содействие и сотрудники ДПС, а на Колокольную улицу в срочном порядке была выслана еще одна машина (уже через Владимирский проспект). Несмотря на все усилия медиков и правоохранителей, ни одна из карет не успела прибыть вовремя, потратив на дорогу 16 минут, когда без пробок данное расстояние можно преодолеть за 2. Прибывшие на место врачи констатировали смерть женщины, нуждавшейся в приезде «скорой».
https://newsland.com/user/4297832558/content/est-zhertvy-miting-navalnogo-v-sankt-peterburge/6026896
Где вы тут про ОМОН увидели хоть слово?
punyoshohlai 24 января 2018 | 20:20
max3446: Где вы тут про ОМОН увидели хоть слово?
Ох уж эти портянки-обманщики!
Ты привёл ссылку на фейк.
читай тут http://www.interfax.ru/russia/582281
max3446 24 января 2018 | 20:24
punyoshohlai: Где в Вашей ссылки про ОМОН? А так новости идентичные. Просто фамилию ничтожества наврального не назвали, но суть того что его боевики, а значит и он сам виновен, бесспорно
punyoshohlai 24 января 2018 | 20:28
max3446: А так новости идентичные.
Глупости пишешь. Глупости копипастишь. А читать не умеешь
max3446 24 января 2018 | 20:44
punyoshohlai: ну распишите в чем отличие
punyoshohlai 24 января 2018 | 20:51
max3446:
Ты ж, типа, юрист. Ещё поди и криминалистику Бирюков читал. Расписывай сам
ura_123 24 января 2018 | 21:28
max3446: Вот это Трамп-ваш и имел ввиду когда говорил про фейк-ньюс. Эх,кирюшко-кирюшко,пичалько с вас)))
abuvgrobu 24 января 2018 | 19:26
Наглый самозванец,ничтожный человечек ко всему прочему ещё и абсолютно не подходящий на роль руководителя страны
sim202_ 24 января 2018 | 19:30
abuvgrobu:
Ты прав.
Тем не менее, почти 20 лет уже правит...
evgeny_biolog 24 января 2018 | 19:29
"Они дали нам разрешения на митинги в удалённых районах"
Я думаю, что если бы Навальный был президентом, он бы "им" и этого не разрешил ...
punyoshohlai 24 января 2018 | 19:58
evgeny_biolog: Я думаю,
Ты?
jblack2 24 января 2018 | 19:29
Надо будет поискать видео выступления этого клоуна...
punyoshohlai 24 января 2018 | 20:00
jblack2:
https://www.youtube.com/watch?v=WsDqN-FVg4Y
iwanow62 24 января 2018 | 20:02
навальный-митингуй на МКАДЕ.там Твой электорат!
nikmag 24 января 2018 | 20:08
Навальный против внутреннего и внешнего беспредела мафии-власти, против беззакония и бесправия граждан имеющих свое мнение!!! К сожалению многим пустоголовым и хорошо прикормленным рептилиям этого не понять!!! Но мы не забудем и не простим!!!