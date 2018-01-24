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19:02, 24 января 2018

Навальный выступил в Европейском Суде по Правам Человека

Политик Алексей Навальный выступил в Европейском Суде по Правам Человека. Там он рассказал о том, что власти мешают организовывать протестные массовые мероприятия в российских столицах:

«Это правда, что мы получили согласие на митинги, которые мы проводим в более чем в сотне городов России. Но вопрос в том – согласованы ли они в Москве и Санкт-Петербурге – главных городах? Ответ – нет. Технически, да. Но они дали нам это разрешение как еще одно политическое унижение. Нам нельзя проводить митинги в центре городов. Они дали нам разрешения на митинги в удалённых районах или в буквальном смысле слова в глубине парков. В это воскресенье нам предлагают митинговать лесу, в парке «Сокольники». Конечно, я написал в своём блоге, что мы никогда не согласимся на это, что у нас есть наше право проводить митинги в тех же местах, где провластные движения проводят свои».

Поводом для речи Навального стала жалоба на задержания россиян во время уличных акций 2012-2014 годов.

Комментарии

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vor_mbh 24 января 2018 | 19:08

Навальный - против Росии.
Это новый исторический тренд.

ura_123 24 января 2018 | 19:10

vor_mbh: А Россия это Путин?
Не переживай,Навальный не одинок.

sisyanfashist 24 января 2018 | 19:19

ura_123: Да мы в курсе, в России дураков лет на сто вперед припасено ,радует то что вас ничтожно мало!)))

ura_123 24 января 2018 | 19:23

sisyanfashist: Вот уж никак бы не подумал что "креативный класс" это пригожинские.

sim202_ 24 января 2018 | 19:28

vor_mbh: Путин и ты - это не Россия.

cherepovets 24 января 2018 | 19:38

vor_mbh: а ты за Россию или за "Росию"? Может быть, просто за банку пива "Охота"? Очень похоже на последнее.

ab40 24 января 2018 | 19:47

vor_mbh: Росия - это название чего? Лекарства? Вредного производства? Нового вид грабежа граждан России?

nikmag 24 января 2018 | 20:04

vor_mbh: Против таких как ты сук путинских!!!

(комментарий скрыт)

edyatel 24 января 2018 | 20:02

skulll: Навальный не хочет поганить своим присутствием любимое место москвичей.

thaus 24 января 2018 | 19:12

И это чмо претендует на пост президента?

ura_123 24 января 2018 | 19:20

thaus: Мало того,оно собирается переизбераться на 4 (четвёртый) срок!

(комментарий скрыт)

komiccap_nkvd 24 января 2018 | 19:13

Навальный за деньгами приехал.

pmasel 24 января 2018 | 19:18

komiccap_nkvd: Что портянки расшумелись? А ведь деньги Навальному заплатят и из ваших карманов. Так что и вы уже его финансируете. )))

komiccap_nkvd 24 января 2018 | 19:43

pmasel: неправильно пишешь. так надо: деньги воруют у пенсионеров

xuato 24 января 2018 | 19:52

komiccap_nkvd: И Ленин ездил, и Сталин, и Брежнев и Ельцин и Путин пузо отел на помощи запада с продовольствием Ленинграду в эпоху "ножек Буша". Вот только нефть кооператив Озеро продал, а продовольствие куда то исчезло.

max3446 24 января 2018 | 19:19

Ничтожество навральный не забыл рассказать что из-за несанкционированной акции его боевиков в центре Питера умерла женщина, к которой не успела бригада скорой помощи?

ura_123 24 января 2018 | 19:25

max3446: Опять ты кирюшко лукавишь,если не сказать больше.
Скорую помощь не пропустило оцепление ОМОНа,а "боевиков Навального" там близко не было! Поздравляю тебя соврамши)))

max3446 24 января 2018 | 19:32

ura_123: А чего такой убогий фейк, под стать ничтожеству навральному и его миньонам - ОМОН, сразу бы уж писали Путин с Медведвым стояли и приказывали не пропускать машину скорой помощи

punyoshohlai 24 января 2018 | 19:55

max3446: ОМОН, сразу бы уж писали Путин с Медведвым стояли и приказывали не пропускать машину скорой помощи
Так ты совсем не готовишься к работе? Газет не читаешь? Вот поэтому и выглядишь школьным дурачком))))

max3446 24 января 2018 | 20:08

punyoshohlai: Несмотря на предупреждения и замечания полиции, сторонники Навального перекрыли несколько дорог в центре Санкт-Петербурга. В это время центральная подстанция скорой помощи получила вызов с улицы Колокольной: женщине срочно потребовался приезд медиков из-за проблем с сердцем. Бригада тут же была выслана по указанному адресу, однако на пересечении Невского проспекта с Литейным карета «скорой» застряла в пробке, организованной участниками митинга в поддержку Навального.
Проезду автомобиля пытались оказать максимальное содействие и сотрудники ДПС, а на Колокольную улицу в срочном порядке была выслана еще одна машина (уже через Владимирский проспект). Несмотря на все усилия медиков и правоохранителей, ни одна из карет не успела прибыть вовремя, потратив на дорогу 16 минут, когда без пробок данное расстояние можно преодолеть за 2. Прибывшие на место врачи констатировали смерть женщины, нуждавшейся в приезде «скорой».

https://newsland.com/user/4297832558/content/est-zhertvy-miting-navalnogo-v-sankt-peterburge/6026896

Где вы тут про ОМОН увидели хоть слово?

punyoshohlai 24 января 2018 | 20:20

max3446: Где вы тут про ОМОН увидели хоть слово?

Ох уж эти портянки-обманщики!
Ты привёл ссылку на фейк.
читай тут http://www.interfax.ru/russia/582281

max3446 24 января 2018 | 20:24

punyoshohlai: Где в Вашей ссылки про ОМОН? А так новости идентичные. Просто фамилию ничтожества наврального не назвали, но суть того что его боевики, а значит и он сам виновен, бесспорно

punyoshohlai 24 января 2018 | 20:28

max3446: А так новости идентичные.

Глупости пишешь. Глупости копипастишь. А читать не умеешь

max3446 24 января 2018 | 20:44

punyoshohlai: ну распишите в чем отличие

punyoshohlai 24 января 2018 | 20:51

max3446:
Ты ж, типа, юрист. Ещё поди и криминалистику Бирюков читал. Расписывай сам

ura_123 24 января 2018 | 21:28

max3446: Вот это Трамп-ваш и имел ввиду когда говорил про фейк-ньюс. Эх,кирюшко-кирюшко,пичалько с вас)))

abuvgrobu 24 января 2018 | 19:26

Наглый самозванец,ничтожный человечек ко всему прочему ещё и абсолютно не подходящий на роль руководителя страны

sim202_ 24 января 2018 | 19:30

abuvgrobu:
Ты прав.
Тем не менее, почти 20 лет уже правит...

evgeny_biolog 24 января 2018 | 19:29

"Они дали нам разрешения на митинги в удалённых районах"

Я думаю, что если бы Навальный был президентом, он бы "им" и этого не разрешил ...

punyoshohlai 24 января 2018 | 19:58

evgeny_biolog: Я думаю,
Ты?

jblack2 24 января 2018 | 19:29

Надо будет поискать видео выступления этого клоуна...

punyoshohlai 24 января 2018 | 20:00

jblack2:
https://www.youtube.com/watch?v=WsDqN-FVg4Y

iwanow62 24 января 2018 | 20:02

навальный-митингуй на МКАДЕ.там Твой электорат!

nikmag 24 января 2018 | 20:08

Навальный против внутреннего и внешнего беспредела мафии-власти, против беззакония и бесправия граждан имеющих свое мнение!!! К сожалению многим пустоголовым и хорошо прикормленным рептилиям этого не понять!!! Но мы не забудем и не простим!!!

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