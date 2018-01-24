Политик Алексей Навальный выступил в Европейском Суде по Правам Человека. Там он рассказал о том, что власти мешают организовывать протестные массовые мероприятия в российских столицах:

«Это правда, что мы получили согласие на митинги, которые мы проводим в более чем в сотне городов России. Но вопрос в том – согласованы ли они в Москве и Санкт-Петербурге – главных городах? Ответ – нет. Технически, да. Но они дали нам это разрешение как еще одно политическое унижение. Нам нельзя проводить митинги в центре городов. Они дали нам разрешения на митинги в удалённых районах или в буквальном смысле слова в глубине парков. В это воскресенье нам предлагают митинговать лесу, в парке «Сокольники». Конечно, я написал в своём блоге, что мы никогда не согласимся на это, что у нас есть наше право проводить митинги в тех же местах, где провластные движения проводят свои».

Поводом для речи Навального стала жалоба на задержания россиян во время уличных акций 2012-2014 годов.