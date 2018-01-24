Деятельность СМИ, которые признаны в России иноагентами, может быть временно заблокирована перед выборами
Деятельность СМИ, которые признаны в России иноагентами, может быть временно заблокирована перед президентскими выборами, сказал газете «Известия» сенатор Андрей Климов. Он возглавляет комиссию Совета Федерации о защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. По словам Климова, американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. В России это нарушение Конституции, соответственно у России есть юридические основания принять ответные меры. Сейчас в России иностранными агентами признаны 9 СМИ, в том числе, «Голос Америки» и «Радио Свобода».
Комментарии2
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opiatnovyi63 24 января 2018 | 08:51
Надо обязательно послушать Радио Свобода и радио Голос Америки!
avp235 24 января 2018 | 08:55
Свобода информации - наше конституционное право. Сенатор Андрей Климов своим предложением совершает уголовное преступление.