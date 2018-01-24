Деятельность СМИ, которые признаны в России иноагентами, может быть временно заблокирована перед выборами

Деятельность СМИ, которые признаны в России иноагентами, может быть временно заблокирована перед президентскими выборами, сказал газете «Известия» сенатор Андрей Климов. Он возглавляет комиссию Совета Федерации о защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. По словам Климова, американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. В России это нарушение Конституции, соответственно у России есть юридические основания принять ответные меры. Сейчас в России иностранными агентами признаны 9 СМИ, в том числе, «Голос Америки» и «Радио Свобода».