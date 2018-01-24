Кандидат в президенты Ксения Собчак в феврале отправится в США

Она планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, в Джорджтаунском университете и попасть на национальный молитвенный завтрак, где ожидают Дональда Трампа, передаёт Русская служба ВВС. Кроме того Собчак намерена встретиться с россиянами, живущими в США. Будут и другие мероприятия, сказали ВВС в штабе кандидата.