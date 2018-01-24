Кандидат в президенты Ксения Собчак в феврале отправится в США
Она планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, в Джорджтаунском университете и попасть на национальный молитвенный завтрак, где ожидают Дональда Трампа, передаёт Русская служба ВВС. Кроме того Собчак намерена встретиться с россиянами, живущими в США. Будут и другие мероприятия, сказали ВВС в штабе кандидата.
Комментарии7
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prof57 24 января 2018 | 08:50
Покурила забористой травки (она предлагает легализовать курение марихуаны) и поехала к своим избирателям...
kara 24 января 2018 | 08:52
начало конца Собчак как кандидата?
malorus_kiev133 24 января 2018 | 08:54
Пусть там и останется. сша для таких, как она.
А нормальные оттуда пусть в Россию едут.
gavrikoff2007 24 января 2018 | 08:55
С официальным визитом?
zaxs 24 января 2018 | 08:57
Выступать будет с лекцией "Трансформация "светской львицы" в кандидата в президенты РФ"?
avp235 24 января 2018 | 08:57
Удачи ей в исполнении планов.
xuato 24 января 2018 | 09:00
Дональду весточку притаранит от друга Вовы, а заодно и циркуль с фартушком получит.