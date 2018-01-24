Суд Улан-Удэ арестовал двух подростков, предполагаемых соучастников нападения на школу № 5

Одному из обвиняемых 15 лет, а другому 14. По данным Следственного комитета, они знали о готовящемся нападении на школу и помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью. По версии следователей, мотивом преступления стала неприязнь к преподавателям, а также конфликты с другими учениками школы.