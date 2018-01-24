Режиссёр комедии «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи надеется, что фильм всё-таки выйдет на российские экраны
По его словам, все россияне, которые уже видели картину, включая журналистов, рассказали, что им понравилось. «Это смешно, но правдиво», — сказал он британской газете «Гардиан».
Накануне Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у дистрибьютера фильма. По мнению юристов Минкульта, в фильме есть признаки экстремизма, а также искажены образы исторических личностей. Российская премьера была назначена на 25 января.
Жалобы на фильм начали поступать с начала рекламной кампании, сказал глава Минкульта Владимир Мединский. Видео доступно на сайте «Комсомольской правды».
По словам Мединского, ранее чиновники Минкульта просили прокатчика перенести показ фильма, но тот категорически отказался.
Комментарии8
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vaka257 24 января 2018 | 08:36
Спокойно посмотрю в интернете...
midnightblues 24 января 2018 | 08:46
vaka257: Разумеется
кого можно напугать идиотскими запретами??
Даже хорошо-теперь шум поднимется
сами рекламируют
viribus_unitis 24 января 2018 | 08:42
почему бы Ивануччи не снять комедию о смерти Муссолини?
perestarok 24 января 2018 | 08:48
"Режиссёр комедии «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи надеется, что фильм всё-таки выйдет на российские экраны
По его словам, все россияне, которые уже видели картину, включая журналистов, рассказали, что им понравилось…"
Чужая смерть всегда нравится больше, чем своя.
vaka257 24 января 2018 | 08:53
perestarok: Любители "сильной руки и колючей проволоки",опять проявили незаурядную тупость, предыдущие уроки с запретами фильмов, их ничему не научили! Даже если ,фильм "Смерть Сталина" полная чушь, то после очередного идиотского запрета, этот фильм дружно посмотрят все,у кого есть интернет)
tks 24 января 2018 | 08:50
Интересно, напишкюут ли прокатчики и тут такое же коллекшен-письмо, как по мишке Паддингтону, или прогнутся?
sg67g 24 января 2018 | 08:50
Комедия о смерти???!!! Мрази гейропейские... У себя показать им запретить никто не может кроме совести, а ее нет. Но с Российского проката поганой метлой, пидорасов. Смелые какие. Небось при жизни Иосифа Виссарионовича после его Победы над фашизмом руководители стран боялись даже рот раскрыть. А тут какой то шлюхорежиссеришко позволяет себе тявкать на Титанов..
vaka257 24 января 2018 | 08:58
sg67g: Смешного диктатора никто не боится. Поэтому они не хотят, чтобы над Сталиным смеялись. А Путин - жалкая пародия на Сталина.
Сила смеха в том, что он побеждает власть страха. Пока мы можем смеяться, значит еще не все потеряно, и с нами всё будет в порядке.
Улыбайтесь, господа!