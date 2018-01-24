"Режиссёр комедии «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи надеется, что фильм всё-таки выйдет на российские экраны

По его словам, все россияне, которые уже видели картину, включая журналистов, рассказали, что им понравилось. «Это смешно, но правдиво», — сказал он британской газете «Гардиан».

Накануне Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у дистрибьютера фильма. По мнению юристов Минкульта, в фильме есть признаки экстремизма, а также искажены образы исторических личностей. Российская премьера была назначена на 25 января.

Жалобы на фильм начали поступать с начала рекламной кампании, сказал глава Минкульта Владимир Мединский. Видео доступно на сайте «Комсомольской правды».

По словам Мединского, ранее чиновники Минкульта просили прокатчика перенести показ фильма, но тот категорически отказался.