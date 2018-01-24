Russiangate заблокировали после публикации расследования о незадекларированной недвижимости главы ФСБ Бортникова

Сайт Russiangate заблокировали через несколько часов после публикации расследования о незадекларированной элитной недвижимости главы ФСБ Александрина Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова, написала в своём Твиттере главный редактор проекта Александрина Елагина. По информации Роскомнадзора, доступ ограничен по требованию генпрокуратуры. Однако Елагина утверждает, что не получала предупреждений, пишет «Новая газета».