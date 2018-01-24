Russiangate заблокировали после публикации расследования о незадекларированной недвижимости главы ФСБ Бортникова
Сайт Russiangate заблокировали через несколько часов после публикации расследования о незадекларированной элитной недвижимости главы ФСБ Александрина Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова, написала в своём Твиттере главный редактор проекта Александрина Елагина. По информации Роскомнадзора, доступ ограничен по требованию генпрокуратуры. Однако Елагина утверждает, что не получала предупреждений, пишет «Новая газета».
Комментарии17
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askol2016 24 января 2018 | 08:34
Шило в мешке не утаишь
vikwlad 24 января 2018 | 08:42
Вместо того, чтобы провести расследование, власти скрывают информацию о мошеннике. Вот такая она "борьба с коррупцией" по-путински.
opiatnovyi63 24 января 2018 | 08:46
vikwlad: Разве можно народу знать всю правду о своих правителях?Нет, конечно, только то , что они сами позволят!
pukins_1 24 января 2018 | 08:56
askol2016: Читайте: http://mfzgg2djozss42lt.nblz.ru/1oCbg
huyt 24 января 2018 | 08:35
1937 год. Через 81 год. Правду затыкают, чтобы никто не узнал сколько и в каких размерах в России воруют всякие крупные жулики.
rassvet_12 24 января 2018 | 08:42
huyt: huyt: Сколько Бортников своровал?
vlad_kondrat 24 января 2018 | 08:45
rassvet_12: "Самый состоятельный сотрудник ФСБ – директор ведомства Александр Бортников. Согласно его декларации за 2016 год, он заработал 11,3 млн рублей. Его супруга указала доход в 273,2 тыс. рублей. В собственности у них неизменно находятся 1,6 тыс. кв. метров недвижимости: земельный участок (1198 кв. метров), жилой дом (150 кв. метров), две квартиры (99 кв. метров, 115 кв. метров) гараж и два машиноместа – по 18 кв. метров. Транспортных средств супруги не имеют."
rassvet_12 24 января 2018 | 08:48
vlad_kondrat: Как у директора гастронома примерно.
aleks50 Алексей Клубников 24 января 2018 | 08:35
Защита приближённых к тельцу ворюг важное государственное дело.
vaka257 24 января 2018 | 08:42
На святое покусились либерасты...
dirizhabli 24 января 2018 | 08:44
И эта "крыша" претендуя на очередной, незаконный срок, подавляет в стране все проявления инакомыслия.
shmuel63 24 января 2018 | 08:45
Возможно, эта недвижимость нужна главе ФСБ для оперативной роботы. Как это у Ю.Семенова
"Этого агента Штирлиц всегда принимал здесь, в маленьком особнячке на
берегу озера - своей самой удобной конспиративной квартире. Он три месяца
уговаривал обергруппенфюрера СС Поля выделить ему деньги для ее приобретения
у детей погибших при бомбежке танцоров "Оперы". Детки просили много, и
Поль, отвечавший за хозяйственную политику СС и СД, категорически
отказывал Штирлицу. "Вы сошли с ума, - говорил он, - снимите что-нибудь
поскромнее. Откуда эта тяга к роскоши? Мы не можем швырять деньги направо
и налево! Это бесчестно по отношению к нации, несущей бремя войны".
Штирлицу пришлось привезти сюда своего шефа. Шелленберг сразу понял,
что лучшего места для бесед с серьезными
агентами найти невозможно. Через подставных лиц была произведена купчая, и
некий Бользен, главный инженер "химического народного предприятия имени
Роберта Лея", получил право пользования виллой. Он же нанял сторожа за
высокую плату и хороший паек. Бользеном был штандартенфюрер СС фон
Штирлиц."
yuriykyvich 24 января 2018 | 08:45
Застеснялись, еще не все потеряно. В другие времена на "Быдло", то есть народ, просто бы прибор положили, не холопское это дело рассуждать как баре живут.
askol2016 24 января 2018 | 08:47
Зюганов, как "оппозиционер", должен дать официальный запрос в соответствующие органы по поводу этого нарушения. Как они будут выкручиваться? Или тогда незачем людям голову морочить с этими "выборами". Закрывает лавочку и воруйте спокойно дальше
stas_russkiy 24 января 2018 | 08:49
Озёрные надеются отсидеться в России, если их не пустят на запад? Не получится. Останутся от ваших поместий только печные трубы... Не спрячетесь. Даже, если росреестр подправить, домишки и заборчики никуда не денутся...
xuato 24 января 2018 | 08:51
ФСБ это не служба, это секретный завод для зарабатывания личного капитала
piter_ug 24 января 2018 | 08:53
Может застеснялс? Или деменция?