Президент поддержал предложение Минприроды назначить Росатом федеральным оператором по утилизации опасных отходов
В частности, аккумуляторных батарей и градусников, сообщает РБК. Сейчас в России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн опасных отходов. При этом отсутствуют современные инфраструктуры для их хранения и переработки, говорят в Минприроды.
Комментарии1
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dirizhabli 24 января 2018 | 08:51
Да, без Е.Адамова в этом вопросе ни как не обойтись. С его умением "утилизировать" можно скупить до 50% всех особняков в Ницце.