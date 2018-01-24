Руководителя муниципального учреждения культуры Владивостока отправили под домашний арест по уголовному делу о взятках
Руководителя муниципального учреждения культуры Владивостока отправили под домашний арест по уголовному делу о взятках за право ставить новогодние ёлки на городских площадях. По данным полиции, задержанный получил вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере».
Подозреваемого задержали при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Комментарии1
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democ 24 января 2018 | 08:26
Размах конечно не тот, что у Васильевой или Захарченко. Но как говорится, - курочка по зёрнышку клюёт. Вопрос теперь только один. Как долго клевал -(а)?