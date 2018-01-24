Руководителя муниципального учреждения культуры Владивостока отправили под домашний арест по уголовному делу о взятках за право ставить новогодние ёлки на городских площадях. По данным полиции, задержанный получил вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере».

Подозреваемого задержали при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, сообщает управление МВД по Приморскому краю.