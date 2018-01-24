Правительство России выделило 14,5 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам
В сферу образования направлено 7 миллиардов рублей, на научные сообщества и здравоохранение по 3 миллиарда, на культуру – полмиллиарда. Последний раз зарплаты бюджетникам повышались в конце 2013 года.
Комментарии12
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aleks50 Алексей Клубников 24 января 2018 | 08:24
Решил стаду сена перед " выборами" подкинуть.
huyt 24 января 2018 | 08:28
aleks50: По 200 рублей на одного учителя. А шуму-то !
eternity88 24 января 2018 | 08:40
huyt: ну, конечно, не 200, а примерно 400 рублей в месяц "на одного учителя" выходит (в 1,5 млн голов учительское стадо России оценивается), но это все равно вряд ли зажить по-богатому каждому учителю помогут, а вот на приличные премии директору с завучем, которые скоро наши голоса на выборах президента России "скрупулезно и честно подсчитывать" сядут, вполне себе напилить можно будет.
marikona 24 января 2018 | 08:43
huyt: Да и то не факт, что и эти гроши дойдут до "потребителя"
ovrag 24 января 2018 | 08:44
aleks50: Так просто, тупо и цинично.
gvzdk 24 января 2018 | 08:27
Раз в шесть лет будут повышать ?
huyt 24 января 2018 | 08:37
gvzdk: Да. Сейчас пропагандоны эту новость подхватят, будут называть это достижением путинской власти.
vaka257 24 января 2018 | 08:39
Всё через цены и налоги заберут назад в путинскую кормушку...
yuriykyvich 24 января 2018 | 08:50
Подкупают "электорат", дабы правильно проголосовали, и еще на 6 лет страну в дерьмо опустили. Представляете, 24 года !!! человек во-власти будет, если только окружение, после очередных санкций, не "попросит" освободить трон.
А ведь в Конституции было написано не более ДВУХ, по четыре года и то, если подряд.
Хотя, после того как туалетная бумага перестала быть в дефиците, этой Конституцией даже и не подтереться.
tryapichkin 24 января 2018 | 09:00
yuriykyvich: Подкупают скорее не электорат.
Учителя и прочий бюджетный планктон составляют
большую часть выборных комиссий.
Ко как будет себя вести на выборах так и распределят.
Действительно цинично.
pavvlad 24 января 2018 | 08:56
"на культуру – полмиллиарда"
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На эти средства школьников не приучишь ходить во дворе в туалеты, разделенные по половому признаку. Маловато будет.
piterjanis 24 января 2018 | 09:00
Ну и славно, голосовать - то они могут за любого кандидата в президенты