В деле о нападении на школу в Улан-Удэ появились два соучастника

Одноклассники нападавшего знали о его планах и помогли изготовить «коктейль Молотова», сообщается на официальном сайте СКР. Оба подозреваемых задержаны. Следствие ходатайствует об аресте.

В результате нападения пострадали 6 учеников и учитель. Нападавшего задержали.