В деле о нападении на школу в Улан-Удэ появились два соучастника
Одноклассники нападавшего знали о его планах и помогли изготовить «коктейль Молотова», сообщается на официальном сайте СКР. Оба подозреваемых задержаны. Следствие ходатайствует об аресте.
В результате нападения пострадали 6 учеников и учитель. Нападавшего задержали.
Комментарии1
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olenenok_zed 24 января 2018 | 08:26
террорист был не один )