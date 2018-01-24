Сегодня сборная России по футболу узнает своих соперников по Лиге наций
Жеребьёвка групповой стадии нового турнира пройдёт в Лозанне. Лига наций стартует в сентябре. Турнир призван заменить товарищеские матчи, его участники разыгрывают четыре дополнительные путёвки на чемпионат Европы 2020 года. В числе возможных соперников сборной России – команды Швеции, Ирландии, Дании, Чехии и Турции. В одну корзину с россиянами попала и сборная Украины, однако УЕФА разводит команды при жеребьёвках, отмечает агентство ТАСС.
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avp235 24 января 2018 | 08:40
Странно, ведь известно, что Советский Союз был исключен из Лиги Наций за «действия, направленные против Финляндского государства», а именно: за развязывание войны с Финляндией.