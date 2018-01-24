В Киеве суд вернётся к рассмотрению дела бывшего президента Украины Виктора Януковича
Его обвиняют в госизмене. Политик вину не признаёт.
Показания на прошлом заседании дали бывшие охранники Януковича. Один из них подробно рассказал о побеге экс-президента Украины в Россию. По словам Виктора Резниченко при побеге использовалось несколько вертолётов и самолётов и большое количество автомобилей. Из Киева в Харьков, затем в Донецк, оттуда на машине в сторону Крыма. На территории российской военной части в Севастополе Янукович предложил охране сделать выбор: ехать с ним дальше или остаться. Кто ехать не захотел — сдал оружие и вернулся на поезде в Киев.
Свидетель также опроверг заявления политика и его защиты о том, что во время побега из Украины в Крым автомобиль Януковича обстреляли, передаёт УНИАН. До этого в Оболонском суде Киева в числе прочих дал показания бывший глава МИД Украины Андрей Дещица. Он рассказал о просьбе главы Крыма Сергея Аксёнова к Януковичу ввести туда российские войска в марте 14го года. Дело о госизмене рассматривают без бывшего президента Украины, он как пишут СМИ остаётся в России. Прокуратура намерена просить для него пожизненного заключения.
Янукович в феврале 2014го, в разгар Евромайдана в Киеве покинул страну и был отстранён от своей должности.
Комментарии3
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malorus_kiev133 24 января 2018 | 08:11
Всё, о чём обязаны думать люди на Украине и в Белоруссии, и в первую очередь ЧИНОВНИКИ, это о воссоединении вышеупомянутых частей России с остальной Россией.
И не Украина, а Малороссия. Нужно вернуть прежнее название субъекту России.
Всё остальное - это занятие ерундой и вообще ни о чём, ничтожное прозябание и топтание на месте.
Ну, разве что, парни и девушки должны и впредь продолжать знакомиться и создавать семьи. :-) Чтобы было кому продолжать важное вышеупомянутое дело.
huyt 24 января 2018 | 08:32
malorus_kiev133: Когда же выдадут этого преступника украинскому правосудию ?
protiv777 24 января 2018 | 08:33
Президента судит кучка ублюдков - картавый спикер со справкой, судимый, без образования прокурор, мэр-дебил ....... в общем все майдануто-кастрюлеголовые. А народу нравится видимо. Ну что ж каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет. Хохлы видимо заслужили, пусть наслаждаются дальше.