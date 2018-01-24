В Киеве суд вернётся к рассмотрению дела бывшего президента Украины Виктора Януковича

Его обвиняют в госизмене. Политик вину не признаёт.

Показания на прошлом заседании дали бывшие охранники Януковича. Один из них подробно рассказал о побеге экс-президента Украины в Россию. По словам Виктора Резниченко при побеге использовалось несколько вертолётов и самолётов и большое количество автомобилей. Из Киева в Харьков, затем в Донецк, оттуда на машине в сторону Крыма. На территории российской военной части в Севастополе Янукович предложил охране сделать выбор: ехать с ним дальше или остаться. Кто ехать не захотел — сдал оружие и вернулся на поезде в Киев.

Свидетель также опроверг заявления политика и его защиты о том, что во время побега из Украины в Крым автомобиль Януковича обстреляли, передаёт УНИАН. До этого в Оболонском суде Киева в числе прочих дал показания бывший глава МИД Украины Андрей Дещица. Он рассказал о просьбе главы Крыма Сергея Аксёнова к Януковичу ввести туда российские войска в марте 14го года. Дело о госизмене рассматривают без бывшего президента Украины, он как пишут СМИ остаётся в России. Прокуратура намерена просить для него пожизненного заключения.

Янукович в феврале 2014го, в разгар Евромайдана в Киеве покинул страну и был отстранён от своей должности.