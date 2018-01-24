В деле о нападении на школу в Бурятии появились два предполагаемых сообщника — это одноклассники нападавшего

Подростки уже задержаны.

Следствие скоро должно обратиться в суд с ходатайством об аресте двух молодых людей. Как сообщается на сайте СКР, одноклассники нападавшего, — одному 14 лет, другому 15, — знали о его планах, разделяли настроение и помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью. Во время нападения на школу, — уверены следователи, — предполагаемые сообщники наблюдали за обстановкой, а перед тем как совершить преступление, они якобы убедились, что учитель действительно находится в классе. Самого подростка, рубившего топором школьников и педагога, суд ранее арестовал на 2 месяца. 15-летний юноша проведёт в СИЗО как минимум ближайшие два месяца.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на республиканское управление ФСИН, подросток содержится в обычных условиях, находится он, правда, в корпусе для несовершеннолетних. Молодого человека наблюдает врач-хирург, также с ним работают психологи. Ранее в ходе допросов следствие выяснило, что мотивом преступления стала ненависть к преподавателям школы, а также конфликты отношения с одноклассниками. Сообщалось также, что силовики проверяют, не были ли связаны нападавшие с криминальной субкультурой АУЕ.

Преступление расследуют по статьям о покушении на убийство и халатности. В результате пятничного нападения на школу в Улан-Удэ пострадали 6 учеников и педагог.