В деле о нападении на школу в Бурятии появились два предполагаемых сообщника — это одноклассники нападавшего
Подростки уже задержаны.
Следствие скоро должно обратиться в суд с ходатайством об аресте двух молодых людей. Как сообщается на сайте СКР, одноклассники нападавшего, — одному 14 лет, другому 15, — знали о его планах, разделяли настроение и помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью. Во время нападения на школу, — уверены следователи, — предполагаемые сообщники наблюдали за обстановкой, а перед тем как совершить преступление, они якобы убедились, что учитель действительно находится в классе. Самого подростка, рубившего топором школьников и педагога, суд ранее арестовал на 2 месяца. 15-летний юноша проведёт в СИЗО как минимум ближайшие два месяца.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на республиканское управление ФСИН, подросток содержится в обычных условиях, находится он, правда, в корпусе для несовершеннолетних. Молодого человека наблюдает врач-хирург, также с ним работают психологи. Ранее в ходе допросов следствие выяснило, что мотивом преступления стала ненависть к преподавателям школы, а также конфликты отношения с одноклассниками. Сообщалось также, что силовики проверяют, не были ли связаны нападавшие с криминальной субкультурой АУЕ.
Преступление расследуют по статьям о покушении на убийство и халатности. В результате пятничного нападения на школу в Улан-Удэ пострадали 6 учеников и педагог.
Комментарии2
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kazlevich1949 24 января 2018 | 08:08
Ещё бы просто для ума разобраться какие руководители "окупаев" курировали ещё и этих двух посредников и в какие верхи вы в итоге выйдите? А то сразу нашли "Ли Харви Освальда" с топором.... Такие уроды!
mlt1986m3 24 января 2018 | 08:14
kazlevich1949: Верхи ? см. проект К. Семина "Последний звонок".
Он все сказал.
https://www.youtube.com/watch?v=aeEdTZWdx2I