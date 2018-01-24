Заблокирован сайт Russiangate, опубликовавший расследование о незадекларированной недвижимости Александра Бортникова
Заблокирован сайт Russiangate, опубликовавший накануне расследование о незадекларированной недвижимости Александра Бортникова. Об этом «Эху Москвы» рассказала главный редактор интернет-издания Александрина Елагина. По её словам, сайт стал недоступен спустя несколько часов после публикации материала о недвижимости, которая, возможно, принадлежит главе ФСБ и его заместителю. Елагина подчеркнула, что не получала никаких предупреждений или уведомлений о блокировке. Ей удалось выяснить, что доступ ограничили на основании решения, якобы принятого в 2015 году, когда ресурс ещё не был запущен. Основанием стали призывы к беспорядкам и экстремистской деятельности.
Комментарии14
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brandfa 24 января 2018 | 08:06
Жулики напринимали законов о блокировке сайтов, но всё равно блокируют сайты незаконно.
huyt 24 января 2018 | 08:11
brandfa: а-ля 1937-й. Да, правду затыкают чтобы никто не узнал сколько на самом деле воруют.
opiatnovyi63 24 января 2018 | 08:07
Это же чистой воды экстремизм!Нельзя критиковать Бортникова и бортниковых!Тем более подозревать их в злоупотреблениях.
luger_max_otto 24 января 2018 | 08:10
Ну то есть Бортников и компания расписались в воровстве по полной программе.
al101_2 24 января 2018 | 08:14
Ха-ха!
Страусы, пля!
Спрятали голову в песок- и всё?-проблемы нету?
А для чего анонимайзеры?
Сайт отлично открывается и никуда не делся!
alo0000 24 января 2018 | 08:14
После расследования о Роснефтегазе заблокируют весь интернет.
zagoskinmn 24 января 2018 | 08:16
А где, собственно, материал? По имуществу самый свежий за май прошлого года, а по упоминаемому персонажу так от декабря. Сами удалили, или как?
stas_russkiy 24 января 2018 | 08:30
zagoskinmn: "...Сами удалили, или как?"
Да. Удалила так называемая "техническая служба". Т.е. их админы наложили в штаны от страха. Копия здесь:
https://t.co/JTMvAnWIRx
aleks50 Алексей Клубников 24 января 2018 | 08:17
Все , кто рядом с виолончелизатором Вовой сами становятся такими же подворотными особями.
plank1957 24 января 2018 | 08:18
Значит у Бортникова проблемы с законом. Надо отдать должное нашим чекистам: они за несколько часов такую рекламу сделали, какую рекламное агентство и за год не сделает.
gavrikoff2007 24 января 2018 | 08:23
На честно наворованное покусились?
glebbalbesov 24 января 2018 | 08:44
А раньше этим Навальный занимался, а теперь.....
ddolly 24 января 2018 | 08:45
Журналисты повторно выложили статью сюда
http://telegra.ph/Bortnikovka-kak-glava-FSB-i-ego-zamestitel-skryli-nedvizhimost-v-Sestrorecke-01-23-2
посмотрим на реакцию чекистов
asukhostavskiy 24 января 2018 | 08:47
Чистые руки и горячее сердце....Мы едины?