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Эксклюзив Эха 08:01, 24 января 2018

Заблокирован сайт Russiangate, опубликовавший расследование о незадекларированной недвижимости Александра Бортникова

Заблокирован сайт Russiangate, опубликовавший накануне расследование о незадекларированной недвижимости Александра Бортникова. Об этом «Эху Москвы» рассказала главный редактор интернет-издания Александрина Елагина. По её словам, сайт стал недоступен спустя несколько часов после публикации материала о недвижимости, которая, возможно, принадлежит главе ФСБ и его заместителю. Елагина подчеркнула, что не получала никаких предупреждений или уведомлений о блокировке. Ей удалось выяснить, что доступ ограничили на основании решения, якобы принятого в 2015 году, когда ресурс ещё не был запущен. Основанием стали призывы к беспорядкам и экстремистской деятельности.

Комментарии

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brandfa 24 января 2018 | 08:06

Жулики напринимали законов о блокировке сайтов, но всё равно блокируют сайты незаконно.

huyt 24 января 2018 | 08:11

brandfa: а-ля 1937-й. Да, правду затыкают чтобы никто не узнал сколько на самом деле воруют.

opiatnovyi63 24 января 2018 | 08:07

Это же чистой воды экстремизм!Нельзя критиковать Бортникова и бортниковых!Тем более подозревать их в злоупотреблениях.

luger_max_otto 24 января 2018 | 08:10

Ну то есть Бортников и компания расписались в воровстве по полной программе.

al101_2 24 января 2018 | 08:14

Ха-ха!
Страусы, пля!
Спрятали голову в песок- и всё?-проблемы нету?
А для чего анонимайзеры?
Сайт отлично открывается и никуда не делся!

alo0000 24 января 2018 | 08:14

После расследования о Роснефтегазе заблокируют весь интернет.

zagoskinmn 24 января 2018 | 08:16

А где, собственно, материал? По имуществу самый свежий за май прошлого года, а по упоминаемому персонажу так от декабря. Сами удалили, или как?

stas_russkiy 24 января 2018 | 08:30

zagoskinmn: "...Сами удалили, или как?"

Да. Удалила так называемая "техническая служба". Т.е. их админы наложили в штаны от страха. Копия здесь:
https://t.co/JTMvAnWIRx

aleks50 Алексей Клубников 24 января 2018 | 08:17

Все , кто рядом с виолончелизатором Вовой сами становятся такими же подворотными особями.

plank1957 24 января 2018 | 08:18

Значит у Бортникова проблемы с законом. Надо отдать должное нашим чекистам: они за несколько часов такую рекламу сделали, какую рекламное агентство и за год не сделает.

gavrikoff2007 24 января 2018 | 08:23

На честно наворованное покусились?

(комментарий скрыт)

glebbalbesov 24 января 2018 | 08:44

А раньше этим Навальный занимался, а теперь.....

ddolly 24 января 2018 | 08:45

Журналисты повторно выложили статью сюда

http://telegra.ph/Bortnikovka-kak-glava-FSB-i-ego-zamestitel-skryli-nedvizhimost-v-Sestrorecke-01-23-2

посмотрим на реакцию чекистов

asukhostavskiy 24 января 2018 | 08:47

Чистые руки и горячее сердце....Мы едины?

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