Заблокирован сайт Russiangate, опубликовавший расследование о незадекларированной недвижимости Александра Бортникова

Заблокирован сайт Russiangate, опубликовавший накануне расследование о незадекларированной недвижимости Александра Бортникова. Об этом «Эху Москвы» рассказала главный редактор интернет-издания Александрина Елагина. По её словам, сайт стал недоступен спустя несколько часов после публикации материала о недвижимости, которая, возможно, принадлежит главе ФСБ и его заместителю. Елагина подчеркнула, что не получала никаких предупреждений или уведомлений о блокировке. Ей удалось выяснить, что доступ ограничили на основании решения, якобы принятого в 2015 году, когда ресурс ещё не был запущен. Основанием стали призывы к беспорядкам и экстремистской деятельности.