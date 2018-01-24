В США скончалась автор романов в жанрах фэнтези и научной фантастики Урсула Крёбер Ле Гуин

Писательница умерла на 89-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает ВВС. Романы писательницы были переведены на многие языки и до сих пор продаются миллионными тиражами. Известной пришла к Ле Гуин в 60-х, после выхода романа «Левая рука тьмы», который получил самые престижные премии англоязычной фантастики