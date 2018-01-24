Россия предложила Совбезу ООН создать новый механизм расследования химических атак в Сирии
Об этом сообщает агентство ТАСС. Авторы резолюции, которую распространила российская делегация, называют этот механизм независимым. Они предлагают привлечь к его созданию Организацию по запрещению химического оружия.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
huyt 24 января 2018 | 07:55
Так эти атаки против мирных жителей прекратились после того, как американские самолёты разбомбили несколько асадовских военных баз. И сразу стало ясно кто же эти атаки проводил на самом деле.
ha12raz 24 января 2018 | 07:56
Наладили завоз через третьи руки ?
matsuvi 24 января 2018 | 08:07
Потянем время, пока создадут новый механизм, пройдет полгода, а может и больше. За это время подзабудется, эмоции уляжутся. Примитивная технология.
nina_hagen 24 января 2018 | 08:11
matsuvi:
ха! все независимые расследования в РФ проводятся по схеме: сами завезли, сами бомбили, сами расследут, сами докладывают, что факты не подтвердились :)
kara 24 января 2018 | 08:10
отличная новость!только в пустую все, если америка не сможет рулить этой комиссией, то она будет против. ей независимость не нужна.