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07:46, 24 января 2018

Россия предложила Совбезу ООН создать новый механизм расследования химических атак в Сирии

Об этом сообщает агентство ТАСС. Авторы резолюции, которую распространила российская делегация, называют этот механизм независимым. Они предлагают привлечь к его созданию Организацию по запрещению химического оружия.

Комментарии

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huyt 24 января 2018 | 07:55

Так эти атаки против мирных жителей прекратились после того, как американские самолёты разбомбили несколько асадовских военных баз. И сразу стало ясно кто же эти атаки проводил на самом деле.

ha12raz 24 января 2018 | 07:56

Наладили завоз через третьи руки ?

matsuvi 24 января 2018 | 08:07

Потянем время, пока создадут новый механизм, пройдет полгода, а может и больше. За это время подзабудется, эмоции уляжутся. Примитивная технология.

nina_hagen 24 января 2018 | 08:11

matsuvi:
ха! все независимые расследования в РФ проводятся по схеме: сами завезли, сами бомбили, сами расследут, сами докладывают, что факты не подтвердились :)

kara 24 января 2018 | 08:10

отличная новость!только в пустую все, если америка не сможет рулить этой комиссией, то она будет против. ей независимость не нужна.

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