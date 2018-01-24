ОК РФ, скорее всего, попросят воздержаться от организации централизованной поддержки наших спортсменов в Южной Корее

Например, запретят массово раздавать фанатам российские триколоры, — пишет газета «Спорт Экспресс». Издание отмечает, что спортсмены из нашей страны будут выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане в нейтральном статусе, а не под флагом России. Это значит, что Международный олимпийский комитет вправе требовать от болельщиков, чтобы они не приносили на трибуны триколоры. Однако проконтролировать соблюдение запрета сложно, прежде всего, с технической точки зрения – невозможно проверить каждого болельщика, пишет газета.