ОК РФ, скорее всего, попросят воздержаться от организации централизованной поддержки наших спортсменов в Южной Корее
Например, запретят массово раздавать фанатам российские триколоры, — пишет газета «Спорт Экспресс». Издание отмечает, что спортсмены из нашей страны будут выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане в нейтральном статусе, а не под флагом России. Это значит, что Международный олимпийский комитет вправе требовать от болельщиков, чтобы они не приносили на трибуны триколоры. Однако проконтролировать соблюдение запрета сложно, прежде всего, с технической точки зрения – невозможно проверить каждого болельщика, пишет газета.
Комментарии9
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huyt 24 января 2018 | 07:51
Надо же было так дискредитировать в глазах мировой общественности славную историю российского и советского спорта. Поймали жуликов на употреблении запрещенных препаратов и вот результат.
veliratsepp 24 января 2018 | 08:00
Интересно, а как еще Россия позволит опустить себя? Тот, кто выбирает позор между войной и позором, получает и позор, и войну. Надо было сразу отказаться от участия, пусть под дипломатически-благовидным, не провокативным предлогом: мол, господа МОКи, мы тут сейчас разберемся внутри, порядок наведем, а потом уж - к вам на праздник. С чистыми ладошками и розовыми попками.
Сирию бомбим, а послать на хрен по мелочи боимся.
Покупаем, стало быть, вазелин.
huyt 24 января 2018 | 08:16
veliratsepp: Боятся бойкот объявлять иначе выгонят с двух следующих олимпиад, а может и вовсе вышвырнут из Олимпийского Движения.
veliratsepp 24 января 2018 | 08:47
huyt: Все верно. Так и надо было сказать, что все под подозрением: ну никак не можем! Абсурд можно победить только еще большим абсурдом.
vise1 24 января 2018 | 08:10
Пусть едут под чужими фамилиями .
alo0000 24 января 2018 | 08:18
Воздержание для российских спортсменов становится жизненным правилом.
yangpike 24 января 2018 | 08:26
Говорили же сразу на куй посылать, нет, дождались. На любых выборах я буду голосовать только за политиков, включивших в свою программу ВЫХОД России из олимпийского движения.
protiv777 24 января 2018 | 08:28
История прискорбная. И за все это нужно в первую очередь спросить с руководителей спецслужб. Почему когда Родченков свалил на Запад и начал только трепаться о допингах он не был ликвидирован? Да сейчас поздно, но в назидание будущим Родченковым этот "разоблачитель" должен прекратить дышать. Авария, кирпич, гололед ..... да мало ли каких несчастных случае бывает в жизни.
matsuvi 24 января 2018 | 08:31
Остается ОК России только трусы цвета триколор заказать для болельщиков.