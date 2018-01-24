В Новосибирской области три многоквартирных дома, вокзал и колледж остались без отопления в 40-градусный мороз

Авария произошла в городе Искитим ещё вчера вечером. Всем, кого затронули отключения, чиновники предложили временно перебраться в ближайший детский оздоровительный лагерь, сообщает агентство Интерфакс.

Ещё одна авария произошла в селе Бородино в Хакасии. Там минус 36 градусов. Нарушено теплоснабжение более чем 250 домов – температура воды в батареях снижена.