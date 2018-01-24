Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер подтвердил предстоящую встречу с российской делегацией в ОАЭ
Он также сообщил, что остался доволен переговорами с украинским лидером Петром Порошенко. По данным пресс-службы президента Украины, во время встречи речь шла об отсутствии прогресса в выполнении Россией положений Минских соглашений в сфере безопасности. «Москва должна, наконец, продемонстрировать политическую волю и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на территории оккупированного Донбасса», — говорится в сообщении на сайте Порошенко.
Ранее американские СМИ сообщали, что после визита на Украину Волкер отправится в Дубай на встречу с помощником российского президента Владиславом Сурковым.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sg67g 24 января 2018 | 07:37
Педя расстарался и налил заокеанскому господину своей самой лучшей горилочки..
alex_374 24 января 2018 | 07:43
Хватит уже путираше сопли жевать и ломаться как шлюхе...как не крути , а на Украине будут миротворцы из НАТО!
antimalin 24 января 2018 | 08:02
alex_374: на Украине будут миротворцы из НАТО
/////////////////////////////////////
Возможно и будут, но только на подконтрольной Киеву территории.
В ДНР/ЛНР их никто не впустит.
rampa 24 января 2018 | 08:50
antimalin: а почему? Разве вы не хотите прекращения убийств людей?
sergirusso 24 января 2018 | 07:44
Встретятся. Поговорят. Ни о чём не договорятся. Ну как всегда, надо же показать, что не зря зарплату получают...
malorus_kiev133 24 января 2018 | 08:13
Всё, о чём обязаны думать люди на Украине и в Белоруссии, и в первую очередь ЧИНОВНИКИ, это о воссоединении вышеупомянутых частей России с остальной Россией.
И не Украина, а Малороссия. Нужно вернуть прежнее название субъекту России.
Всё остальное - это занятие ерундой и вообще ни о чём, ничтожное прозябание и топтание на месте.
Ну, разве что, парни и девушки должны и впредь продолжать знакомиться и создавать семьи. :-) Чтобы было кому продолжать важное вышеупомянутое дело, если с нынешним поколением застопорится.