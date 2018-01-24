Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер подтвердил предстоящую встречу с российской делегацией в ОАЭ

Он также сообщил, что остался доволен переговорами с украинским лидером Петром Порошенко. По данным пресс-службы президента Украины, во время встречи речь шла об отсутствии прогресса в выполнении Россией положений Минских соглашений в сфере безопасности. «Москва должна, наконец, продемонстрировать политическую волю и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на территории оккупированного Донбасса», — говорится в сообщении на сайте Порошенко.

Ранее американские СМИ сообщали, что после визита на Украину Волкер отправится в Дубай на встречу с помощником российского президента Владиславом Сурковым.