Заблокирован сайт Russiangate, опубликовавший накануне расследование о незадекларированной недвижимости Бортникова
Об этом «Эху Москвы» рассказала главный редактор интернет-издания Александрина Елагина. По её словам, сайт стал недоступен спустя несколько часов после публикации материала о недвижимости, которая, возможно, принадлежит главе ФСБ и его заместителю. Елагина подчеркнула, что не получала никаких предупреждений или уведомлений о блокировке. Ей удалось выяснить, что доступ ограничили на основании решения, якобы принятого в 2015 году, когда ресурс ещё не был запущен. Основанием стали призывы к беспорядкам и экстремистской деятельности.
Комментарии9
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huyt 24 января 2018 | 07:37
Без суда и следствия. Снова здравствуй 1937-й !
fmsf Герман Лукашин 24 января 2018 | 07:45
Неужели ничего нельзя узнать об имуществе АБортникова?
nina_hagen 24 января 2018 | 08:08
fmsf: \\\Неужели ничего нельзя узнать об имуществе АБортникова?\\\
Ja, теперь вся собственность, все воровские доходы главгопников засекречены официально, как и то, что онине платят никаких налогов ни на что - налоги за них платит россиянский налогоплательщик :)
"налоги, граждане, платите!
казна совсем уже пуста,
платите, если не хотите
отведать барского кнута!.."
чья-то авторская песенка
ha12raz 24 января 2018 | 07:50
Незадекларированная собственность Бортникова стала призывом к экстремизму и терроризму.....истинная правда.
advokat52 advokat 24 января 2018 | 07:50
что было совсем понятно Алекса́ндр Васи́льевич Бо́ртников— директор ФСБ России
democ 24 января 2018 | 07:50
Вот и достали бумажку из-под сукна. Так на всё и вся есть своя бумажка у органов.
sergirusso 24 января 2018 | 07:57
Ржу, нимагу! Закрыли сайт, о закрытии тут же сообщил другой сайт. Тот сайт, который закрыли мало кто читал, теперь все узнали и будут через vpn этот сайт читать. Анекдот...
punyoshohlai 24 января 2018 | 08:01
Что там про "чистые руки"?
plank1957 24 января 2018 | 08:06
О, наши ФСБшники нам здорово помогаю, черт побери! Теперь точно известно, что у Бортникова проблемы с законом. Спасибо, парни! продолжайте в том же духе.