Суд отказался рассматривать первые иски к компании «Эппл» из-за замедления работы старых моделей айфонов

Тверской суд Москвы отказался рассматривать первые иски к компании «Эппл» из-за замедления работы старых моделей айфонов. Пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко пояснила РИА Новости, что четыре иска были оставлены без движения, так как в них содержатся имущественные требования об устранении недостатка товара, однако цена иска с учетом имущественного требования заявителями не определена. Это лишает суд возможности определить подсудность заявленных требований. Истцам предложили устранить недостатки до 15-го февраля, в противном случае заявления им вернут. В суде добавили, что поступило еще три подобных иска. Будут ли они приняты, решится в течение 5-ти дней.