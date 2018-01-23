Российские провайдеры могут получить право выбирать, какой трафик передавать приоритетом, а какие сайты ограничивать
Российские провайдеры могут получить право выбирать, какой трафик передавать в приоритетном порядке, а какие сайты ограничивать. Такая возможность предусмотрена проектом инфокоммуникационного кодекса, который должен заменить действующие законы в сфере IT и связи. Об этом сообщает РБК. В этом случае речь идет об отказе от принципа сетевой нейтральности – то есть, доступ ко всем ресурсам осуществляется без ограничений, если опубликованная информация не запрещена законом.
Комментарии7
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vasilevich58 23 января 2018 | 20:42
Скоро приравняют пользование интернетом к измене Родине!
schetchik 23 января 2018 | 20:45
vasilevich58: шел 21 век)) Россия встает с колен((
gordy 23 января 2018 | 20:42
Здравствуй, цензура?
captainobvious 23 января 2018 | 20:47
gordy: она самая, как и во всех цивилизованных демократических странах:
(декабрь 2017) Федеральная комиссия по коммуникациям США (FCC) отменила принцип «сетевого нейтралитета», который обязывал интернет-провайдеров одинаково относиться к любому трафику.
В комиссии свое решение назвали действием, направленным на «восстановление свободы в интернете». За отмену принципа проголосовали три человека, против — двое.
FCC закрепила принцип «сетевого нейтралитета» в феврале 2015 года. За это нововведение выступал, в частности, тогдашний президент США Барак Обама.
kriimsdyk 23 января 2018 | 20:42
а это ничего, что я им деньги плачу?
andrey72t 23 января 2018 | 20:52
На одного Пу... будем смотреть. или что у Пу.
harra 23 января 2018 | 20:53
Кремлин. ру минусните целиком пожалуйста))))