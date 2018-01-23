Российские провайдеры могут получить право выбирать, какой трафик передавать приоритетом, а какие сайты ограничивать

Российские провайдеры могут получить право выбирать, какой трафик передавать в приоритетном порядке, а какие сайты ограничивать. Такая возможность предусмотрена проектом инфокоммуникационного кодекса, который должен заменить действующие законы в сфере IT и связи. Об этом сообщает РБК. В этом случае речь идет об отказе от принципа сетевой нейтральности – то есть, доступ ко всем ресурсам осуществляется без ограничений, если опубликованная информация не запрещена законом.