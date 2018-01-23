В Перми пропал сотрудник местного штаба Навального Юрий Бобров
Он перестал отвечать на звонки после того, как утром к нему домой пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму. Об этом «ОВД-инфо» сообщил активист регионального отделения партии ПАРНАС Валентин Мурзаев. Он рассказал, что сотрудники штаба обзвонили все городские отделения полиции, но никакой информации им получить не удалось.
В ноябре прошлого года Юрия Боброва уже удерживали сотрудники правоохранительных органов и не признавались, что активист находится у них. Однако Бобров успел позвонить адвокату и сообщить о том, что его задерживают.
Комментарии11
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abuvgrobu 23 января 2018 | 20:33
Обосрался и сидит где-нибудь, обтекает..
vasilevich58 23 января 2018 | 20:38
Трусливая власть получает оргазм от вседозволенности и возможности реализовывать свои садистские наклонности.
vor_mbh 23 января 2018 | 20:43
Если потерялся порнасовец - надо поискать по вытрезвителям.
Надо вызволять.
akademik_ugarov_56 23 января 2018 | 20:52
Все таки Навальный решился на сокральную жертву.
Это и следовало ожидать.
sisyanfashist 23 января 2018 | 20:33
Ушел в запой , бывает !)
servelat 23 января 2018 | 20:40
sisyanfashist: Боярышника нахлестался, до сих пор не встать.
iwanow62 23 января 2018 | 20:36
Или забухал или по бабам(мужикам) ударился.)
equus 23 января 2018 | 20:43
iwanow62:
Личный опыт вам тут плохой советчик.
;-))
askol2016 23 января 2018 | 20:48
Во власти находятся фашисты.
andrey72t 23 января 2018 | 20:50
В России кто не быдло , все пропадают.
sisyanfashist 23 января 2018 | 20:54
andrey72t: А ты то че не пропал!? )