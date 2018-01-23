В Перми пропал сотрудник местного штаба Навального Юрий Бобров

Он перестал отвечать на звонки после того, как утром к нему домой пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму. Об этом «ОВД-инфо» сообщил активист регионального отделения партии ПАРНАС Валентин Мурзаев. Он рассказал, что сотрудники штаба обзвонили все городские отделения полиции, но никакой информации им получить не удалось.

В ноябре прошлого года Юрия Боброва уже удерживали сотрудники правоохранительных органов и не признавались, что активист находится у них. Однако Бобров успел позвонить адвокату и сообщить о том, что его задерживают.