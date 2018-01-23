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20:31, 23 января 2018

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина»

Об этом ТАСС сообщила и.о.директора департамента кинематографии Ольга Любимова. Она пояснила, что основанием стал пункт правил, который гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано, если при публичной демонстрации фильма будут выявлены материалы, содержащие информацию, распространение которое запрещено законодательство РФ. Какие именно это материалы, Любимова не уточнила.

Компании-прокатчику «Вольга» направлено соответствующее уведомление. Будет ли вообще показан этот фильм, решится позже. Ранее группа деятелей культуры и политиков написала письмо Владимиру Мединскому. В послании говорилось, что картина содержит экстремистскую информацию. Ее нецелесообразно показывать в канун 75-летия Сталинградской битвы.

Комментарии

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sunday_refugee 23 января 2018 | 20:34

Имбецилы рулят!

gordy 23 января 2018 | 20:34

Он жив?

sunday_refugee 23 января 2018 | 20:40

gordy: У него оказалось очень много приёмных детей.

akademik_ugarov_56 23 января 2018 | 20:55

gordy:
Сталин всегда будет жить в наших сердцах.
Народ никогда не забудет своего генералиссимуса.
Победа, Сталин, Ленин, Берия!

midnightblues 23 января 2018 | 20:34

Господа!Ё! Давайте оставим быдлосовкам право слушать приказы мудаков
Мы действуем-как белые люди и смотрим что хотим
будут брыкаться-посадим в выгребную яму

mikhail_spb_ 23 января 2018 | 20:35


"Смерть сталина" - хороший, весёлый антисоветский фильм.
Запретить его могли только взбесившиеся совки.
Это значит, что начальничкам удалось в целом оживить труп совка, но в меньшем размере.
Что же, ждёт его та же участь.

zztop1960 23 января 2018 | 20:39

Это как если бы власти ФРГ обиделись бы за комедию про Гитлера , а власти Франции про комедию про Астерикса и Обеликса

sunday_refugee 23 января 2018 | 20:49

zztop1960: Да правильно обиделись. Фильм, судя по всему, показывает что СССР\Россия заселены преимущественно дегенератами. Что не является художественным вымыслом.

kriimsdyk 23 января 2018 | 20:40

В мае опять нарядим детей в гомностёрки, возьмем фотки дидов на палочках и пойдем маршем "уру, уру!!!"

vladislav 23 января 2018 | 20:45

Мракобесие.

ihor_syvoryj 23 января 2018 | 20:47

Пральна! Предлагаю в отместку проклятым британцам снять фильму-эпопею "Жизнь Сталина"!

kriimsdyk 23 января 2018 | 20:50

ihor_syvoryj: Жизнь Путина. С Кевином Спейси в главной роли

kriimsdyk 23 января 2018 | 20:51

kriimsdyk: В роли Людмилы Путиной - Жерар Депардье

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