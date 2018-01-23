Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина»

Об этом ТАСС сообщила и.о.директора департамента кинематографии Ольга Любимова. Она пояснила, что основанием стал пункт правил, который гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано, если при публичной демонстрации фильма будут выявлены материалы, содержащие информацию, распространение которое запрещено законодательство РФ. Какие именно это материалы, Любимова не уточнила.

Компании-прокатчику «Вольга» направлено соответствующее уведомление. Будет ли вообще показан этот фильм, решится позже. Ранее группа деятелей культуры и политиков написала письмо Владимиру Мединскому. В послании говорилось, что картина содержит экстремистскую информацию. Ее нецелесообразно показывать в канун 75-летия Сталинградской битвы.