В Дагестане приговорили к 12-ти годам лишения свободы женщину, которую вернули в Чечню из Ирака

Ее признали виновной в помощи террористической организации «Исламское государство»*. По версии следствия, Наида Шайх-Ахмедова уехала в 2014-м году в Сирию и примкнула к ИГИЛ*.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Шайх-Ахмедова была среди женщин, возвращение которых в Россию организовали власти Чечни. Вернувшись, все они писали явку с повинной и расписку, что готовы предстать перед судом. Задержаны еще несколько жительниц Дагестана. Пока известны имена только трех из них.

* организация запрещена в России