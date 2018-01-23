В Дагестане приговорили к 12-ти годам лишения свободы женщину, которую вернули в Чечню из Ирака
Ее признали виновной в помощи террористической организации «Исламское государство»*. По версии следствия, Наида Шайх-Ахмедова уехала в 2014-м году в Сирию и примкнула к ИГИЛ*.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Шайх-Ахмедова была среди женщин, возвращение которых в Россию организовали власти Чечни. Вернувшись, все они писали явку с повинной и расписку, что готовы предстать перед судом. Задержаны еще несколько жительниц Дагестана. Пока известны имена только трех из них.
* организация запрещена в России
Комментарии5
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iwanow62 23 января 2018 | 20:34
Зря не пристрелили.
zemljanka 23 января 2018 | 20:43
Полная амнистия! (С)
ura_123 23 января 2018 | 20:48
Обещали амнистию...
Пообещать ещё не значит сделать.
makhnaehe 23 января 2018 | 20:54
ura_123: zemljanka: Для тех у кого руки не в крови. У этой, видимо не одна жизнь за душой.
makhnaehe 23 января 2018 | 20:52
12 лет для таких дур это нормально. Если осознала, то лет через 6 по УДО выйдет. Все лучше, чем её бы собаки доедали после взрыва пояса шахида.