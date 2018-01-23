Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в итоговый список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает пресс-служба Американской киноакадемии. В этой же категории представлены фильмы режиссеров из Чили, Венгрии, Швеции и Ливана.
Юбилейная, 90-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 4-го марта.
Комментарии2
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vor_mbh 23 января 2018 | 20:24
Для победы, для получения оскара нужно совсем малое - хоть немного грязи о России в сюжете.
Увы... это американцы...
aleks50 Алексей Клубников 23 января 2018 | 20:25
И почему то ни один из 28 памфиловцев мединского не вошёл.