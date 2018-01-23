Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в итоговый список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает пресс-служба Американской киноакадемии. В этой же категории представлены фильмы режиссеров из Чили, Венгрии, Швеции и Ливана.

Юбилейная, 90-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 4-го марта.