Правительство Латвии одобрило постепенный переход учебных заведений национальных меньшинств на латышский язык

Соответствующие поправки внесены в закон об образовании. Как сообщает «Делфи», реформа должна завершиться к 2021-22 годах. Планируется, что через 2 года на латышском языке будут учиться 80% школьников 7-х классов, а к концу реформы обучение на государственном языке будет осуществляться во всех классах.