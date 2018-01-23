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20:02, 23 января 2018

Правительство Латвии одобрило постепенный переход учебных заведений национальных меньшинств на латышский язык

Соответствующие поправки внесены в закон об образовании. Как сообщает «Делфи», реформа должна завершиться к 2021-22 годах. Планируется, что через 2 года на латышском языке будут учиться 80% школьников 7-х классов, а к концу реформы обучение на государственном языке будет осуществляться во всех классах.

Комментарии

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kriimsdyk 23 января 2018 | 20:06

Путинпамаги внукам вертухаев!

vor_mbh 23 января 2018 | 20:18

Ничего нового, история это уже знает - обыкновенный фашизм.

dr_alfalcon 23 января 2018 | 20:20

vor_mbh: Я рад,что ты наконец понял какая форма правления в рашке-говняшке(цитата). Правда ,как быть с теми адептами русского мира ,кто считает ,что у вас не обычный , а все таки православный фашизм?

kriimsdyk 23 января 2018 | 20:25

vor_mbh: гнать совковых дебилов в Рашку, раз необучаемы

boltzmann_ 23 января 2018 | 20:25

Элементарное правило: живешь ПОСТОЯННО в другой (новой) стране - всё время учи местный язык. В совершенстве не выучишь, но знать основы - и полезно, и интересно. И уважение к людям, которые тебя кормят.

seryj_wolk 23 января 2018 | 20:07

Все правильно. В государстве каждый должен знать гос. язык. Более того, в Латвии уже давно пора тех, кто получает из рфии деньги, в частности военных пенсионеров, объявить иностранными агентами.

ostanovka 23 января 2018 | 20:49

seryj_wolk: да, симметричный ответ - дело правильное.

abuvgrobu 23 января 2018 | 20:13

Если русские латыши не хотят сами себя защитить , а на кого-то надеются, то они ошибаются никто их спасать не придет ....в-первую очередь русские там должны сами себя защитить, либо остаться навсегда людьми 2-го сорта без прав , которых в итоге вышвырнут или принудительно превратят в латышей , все просто.

aleksandr39 23 января 2018 | 20:17

abuvgrobu: Дети Абрамовича учатся в Англии на английском языке ,так они что люди ВТОРОГО сорта ?

ugiazov 23 января 2018 | 20:17

abuvgrobu: Русских там лупят ремнём и никто не защищает.

dr_alfalcon 23 января 2018 | 20:17

abuvgrobu: А ты уверен ,что они желают такого разрушения от "спасателей" русского мира которые получили дырляндия, приднестровье, абхазии ;) Хе-хе-хе. То-то ;)
Кстати ,а с каких пор изучение государственного языка страны делает тебя гражданином 2го сорта без прав?;)

don_ballon 23 января 2018 | 20:33

abuvgrobu: Защитить от чего? От знания государственного языка? Ради бога, не хочешь-не знай. Только тогда не претендуй на престижную работу, кому ты нужен без языка? Так везде в мире. В США есть штаты с преобладанием испаноязычных, есть большие общины франкофонов, китайцев, да мало ли, но без знания английского как там жить? В России без русского? Значит ли это, что карелы, коми, якуты, осетины люди второго сорта потому, что русский язык первостепенный в РФ? Любой "лишний" язык это богатство, а вот нежелание знать государственный язык страны проживания, незнание его за полста лет проживания, знак презрения и нелояльности.

captainobvious 23 января 2018 | 20:21

получение образования на латышском языке - залог конкурентоспособности на глобальном рынке труда, мобильности и успеха в современном мире, я считаю ))
(а ещё верный способ не мытьем, так кактанием ограничить катастрофическую эмиграцию людей из этой прибалтийской страны)

seryj_wolk 23 января 2018 | 20:33

captainobvious: с русским языко на глобальном рынке труда также нечего делать, как и с латышским. Задача Латвии не состоит в обеспечении глобального рынка, кадрами, а своего. Кто же хочет трудиться за прелелами страны, должен изучить язык той страны, где собирается трудиться, а также английский, хотя бы для начала. Не больно много жителей Латвии приезжают в рфию работать. Уж больно не комфортна она для жизни не воров.

kriimsdyk 23 января 2018 | 20:26

Надеюсь, в странах Балтии достаточный контингент НАТО

seryj_wolk 23 января 2018 | 20:37

kriimsdyk: Пятый параграф Устава НАТО никто не отменял. Можно нарваться на ответ превосходящий по силе и энергии.

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