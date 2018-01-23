Полиция пришла к штабу Навального в Санкт-Петербурге

Вместе с ними двое сотрудников центра «Э» в штатском. Позднее сюда же подъехал прокурор. В помещении находится несколько сотрудников штаба. Дверь они не открывают. Помощница координатора штаба сказала «Эху Москвы», что, по ее мнению, приход полиции связан с призывом Навального к забастовке избирателей. Возможно, полицейские думают, что в штабе находятся листовки с информацией об этой акции.