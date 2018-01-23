Полиция пришла к штабу Навального в Санкт-Петербурге
Вместе с ними двое сотрудников центра «Э» в штатском. Позднее сюда же подъехал прокурор. В помещении находится несколько сотрудников штаба. Дверь они не открывают. Помощница координатора штаба сказала «Эху Москвы», что, по ее мнению, приход полиции связан с призывом Навального к забастовке избирателей. Возможно, полицейские думают, что в штабе находятся листовки с информацией об этой акции.
Комментарии27
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gordy 23 января 2018 | 20:04
"Возможно, полицейские думают, что в штабе находятся..."
.... пчёлы?
evgolius7 23 января 2018 | 20:08
Про какие выборы вы твердите? Про какие дебаты?
На Западе этот несчастный ботоксный опарыш не выиграл бы даже выборы в совет директоров кондоминиума!
vulgaris_liberal 23 января 2018 | 20:12
evgolius7: На западе зеленорожий прохиндей навальный давно бы сидел в тюрьме. Так что радуйтесь гуманному российскому правосудию
idruker 23 января 2018 | 20:30
vulgaris_liberal: На западе сидели бы все по периметру из списка Магницкого, все те кто убивали организоваывали убийство Немцова, Эстемировой, Политковской, кто применял боевые отравляющие вещества против семьи Латыниной, кто сажал Ходорковского, кто высасывал из пальца обвинения против Савченко, кто игнорировал алиби Бученкова, кто подставлял Улюкаева и Белыха, кто шил педофилию на ровном месте Дмитриеву, кто подбрасывал наркотики Титиеву, кто плескал кислотой в глаза Навальному, кто поливал детей мочой,
Так какое сравнимое преступление совершил Навальный, чтобы он уже "давно сидел" на западе?
vasilevich58 23 января 2018 | 20:46
Кто бы мог вообразить 18 лет назад, что мы доживём до такой степени несвободы, попрания закона и мракобесия!
И самое страшное. что этот процесс и не думает замедляться, а всё больше ускоряется.
Очевидно, лет через 5 сегодняшний день нам покажется временем свободы и торжества закона!
vulgaris_liberal 23 января 2018 | 20:54
idruker: Наш навальный вор, лгун и мошенник. Это юридический факт :)
vor_mbh 23 января 2018 | 20:14
Похоже навальный никогда не избавится от своего криминального прошлого, уголовного шлейфа.
Так что - Путин ВВ наш Президент!
evgolius7 23 января 2018 | 20:19
Алексей Кудрин и Владимир Путин фигурируют в материалах уголовного дела №144128, возбужденного в1999г.
Они, с помощью подложных документов предоставляли фирме «Двадцатый трест» невозвратные госкредиты на несколько миллионов $ Расследование закрыли только после инаугурации Путина
g_e_e__p 23 января 2018 | 20:28
evgolius7: Суд был? Нет. Ну а на Нет, и суда нет.
sim202_ 23 января 2018 | 20:28
vor_mbh:
Уголовное дело В.В. Путина № 144128
https://tapirr.livejournal.com/3665348.html
vadimp 23 января 2018 | 20:11
gordy: Зачем им думать? Все что нужно привезли с собой.
vulgaris_liberal 23 января 2018 | 20:08
Представляю каково сейчас навальнятам. Придется сожрать весь тираж листовок, который они сами же накануне отпечатали
sisyanfashist 23 января 2018 | 20:12
vulgaris_liberal: Сожрали даже те листовки, которыми обосраные сраки вытирали при виде полиции !)
vulgaris_liberal 23 января 2018 | 20:16
sisyanfashist: Вам смешно, а школьники на уроке завтра будут животом страдать
zombillo 23 января 2018 | 20:14
vulgaris_liberal: тебя плохо кормят, мусорок?
sim 23 января 2018 | 20:15
zombillo: Как раз кормят их на Оптиков, 4 неплохо. На работе, где надо работать, они в даже своих 11-80 не заработали. Потому что бездарности и по жизни лузеры.
ura_123 23 января 2018 | 20:09
А чё,полицаи из "Э" стесняются своей формы?
punyoshohlai 23 января 2018 | 20:43
ura_123:
Гестапо?
sunday_refugee 23 января 2018 | 20:18
Очень похоже на несанкционированный митинг у штаба Навального. Прокурорских бес попутал, не иначе. Да ещё сотрудники все в штатском...Levi`s, Timberland, L.L.Bean...это вообще труба!
dhtlbyf 23 января 2018 | 20:18
Возможно полицейские думают..
Не думаю
colenval 23 января 2018 | 20:19
Следующая новость будет : "Полиция обошла штаб Навального", а ещё: "отошла от штаба навального..." ЭМ решило следить за маршрутами патрулирования нарядов ДПС?
ugiazov 23 января 2018 | 20:23
Если они борются с Оппозицией, почему у них буква Э а не О?
aleks50 Алексей Клубников 23 января 2018 | 20:23
Выступать против воровской власти виолончелизатора, да это экстремизм.
fresh_breeze 23 января 2018 | 20:30
"Вместе с ними двое сотрудников центра «Э» в штатском."
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И чо? Если б они с погонами были, штабисты Навального не устраивали бы блатной истерики? Их штатская форма так сильно выводит из себя или им есть что скрывать в своём штабУ?
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"Дверь они не открывают. "
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А это разумно. Если не открыть дверь, то штатские с прокурором постоят-постоят, да и уйдут, не солоно хлебавши. )))
sklar39 23 января 2018 | 20:33
Пришли в волонтеры записываться.
kruzalova 23 января 2018 | 20:48
возможно полицейские думают.. смело, однако!
zemljanka 23 января 2018 | 20:52
Кампания.