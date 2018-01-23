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20:00, 23 января 2018

Министр спорта заявил, что решение об участии в Олимпиаде было принять олимпийским собранием в прошлом году

Министр спорта Павел Колобков заявил, что принципиальное решение об участии в Олимпиаде в Пхенчхане было принять олимпийским собранием в прошлом году. Других решений нет. Так он ответил на вопрос журналистов, может ли Россия отказаться от участия в Олимпиаде. Министр добавил, что МОК должен разъяснить, почему к соревнованиям не допущены ведущие российские спортсмены. По словам Колобкова, это решение необоснованное и неприятное. Для спортсменов и болельщиков это был шок, — сообщает «Интерфакс».

Комментарии

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kriimsdyk 23 января 2018 | 20:05

Можно было заголовок-то поправить?

matros__koshkin_001 23 января 2018 | 20:10

«Министр добавил, что МОК должен разъяснить, почему к соревнованиям не допущены ведущие российские спортсмены.»

1. Министр Колобков дурак, коли считает, что МОК хоть что-то должен объяснять нарушителям правил, которые, будучи взятыми за жопу, не раскаялись в содеяном, а качают права и звиздят о происках. МОК может пожалеть дурака и нарисовать ему картинку, но не обязан делать этого.

2. Министр Колобков дурак, если не всасывает, что справедливо и по делу отстранен Олимпийский комитет России, а поэтому на олимпиаду не могут ехать те, кто входит в юрисдикцию этого отстраненного комитета. МОК может пожалеть отдельных спортсменов и по своему, но не по Колобковско-Мудковскому, усмотрению кого-то пригласить поучаствовать, но кто конкретно получит приглашение - не колобковского мозжечка дело.

matros__koshkin_001 23 января 2018 | 20:19

Приношу свои извинения министру Колобову. Щас тока что в перерыве хоккея показали выступление Колобова, так там не было слово "должен", там говорилось о просьбе пояснить. Все свои претензии преадресую совершенно не ловящему мышей и явно целенаправленно гробящему сайт Эха его главному редактору г-ну (естественно, не господину) Виталику Рувискому. Эй, Веник, когда твой подчиненный уродец будет работать, а не обивать некоторыми частями тела известные фруктовые деревья?

splin2 23 января 2018 | 20:13

kriimsdyk: post_v: решение об неучастии в Олимпиаде "было принять" ВАДА после изучения электронной базы данных московской антидопинговой лаборатории. которая оказалась у ВАДА в ноябре 2017 года вопреки желанию властей скрыть информацию.

igorrrpadlowitchs 23 января 2018 | 20:14

kriimsdyk: шок для нормального человека иметь такого министра и такого вице- премьера , как мутко!

post_v 23 января 2018 | 20:14

kriimsdyk:
=============

велик могучим русский языка....

post_v 23 января 2018 | 20:07

а раньше, когда в министерстве спорта России не было этой только что сформированной "рабочей группы по контактам с МОК" – как российские спорт-чиновники раньше с МОК общались?

mews Михаил 23 января 2018 | 20:27

post_v: после ухода Фетисова с поста министра спорта - никак.
В своем интервью Фетисов упоминал, что предлагал передать Мутко все свои контакты в мировой спортивной среде, тот отказался. Мутко считал, что достаточно будет "спик фром май харт".

cukker 23 января 2018 | 20:08

мерзавец, самых сильных только что отстранили, ехать любой ценой хочет, бабла заработать

sagen 23 января 2018 | 20:11

Поза уже не на коленях, а на всех четырех. А "!шнурки на берцах" разве чтобы повеситься от тоски.

sunday_refugee 23 января 2018 | 20:11

А то, что почти вся команда на Олимпиаде обдолбанная выступала - это не шок.

mews Михаил 23 января 2018 | 20:29

sunday_refugee, в понятном мне виде - биатлоне - не менее понятно было, кто "обдолбанный". То есть у кого результатов не было, потом вдруг к олимпиаде они прорезались, а потом на год - лечение от гормонального дисбаланса. И это не Шипулин.

sunday_refugee 23 января 2018 | 20:37

mews: Устюгов?

komar 23 января 2018 | 20:20

После такого заголовка еще есть сомневающиеся в том, что на ЭМ работают взятые в плен немцы?)

android8835 23 января 2018 | 20:20

когда научитесь писать без ошибок? хрен поймешь,

moryakovka 23 января 2018 | 20:27

Решали вопрос об участии в Олимпиаде, а решили просто принять, что тут не ясного ???

ugiazov 23 января 2018 | 20:29

Если штаны обгажены, не надо кричать что от кого-то воняет, пока свои штаны не отстираешь.

gennadi_nesterov 23 января 2018 | 20:29

Вселенское УНИЖЕНИЕ! Оно еще противнее и отвратительнее тем, что некоторые бесхребетные спортсмены и политики, своими примирительными, оправдательными речами пытались получить от МОКа индульгенцию и прощение несовершенных (или совершенных) грехов... Где же ваша гордость великороссов любезные соглашатели и ценители западных ценностей? Впрочем, о чем я, чувством собственного достоинства обладают далеко не все наши соотечественники, в т.ч. и профессиональные спортсмены.. Горько и стыдно...

liquidsky__ 23 января 2018 | 20:31

Обстоятельства изменились. Решение нужно пересмотреть.

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