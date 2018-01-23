Министр спорта заявил, что решение об участии в Олимпиаде было принять олимпийским собранием в прошлом году
Министр спорта Павел Колобков заявил, что принципиальное решение об участии в Олимпиаде в Пхенчхане было принять олимпийским собранием в прошлом году. Других решений нет. Так он ответил на вопрос журналистов, может ли Россия отказаться от участия в Олимпиаде. Министр добавил, что МОК должен разъяснить, почему к соревнованиям не допущены ведущие российские спортсмены. По словам Колобкова, это решение необоснованное и неприятное. Для спортсменов и болельщиков это был шок, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии19
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kriimsdyk 23 января 2018 | 20:05
Можно было заголовок-то поправить?
matros__koshkin_001 23 января 2018 | 20:10
«Министр добавил, что МОК должен разъяснить, почему к соревнованиям не допущены ведущие российские спортсмены.»
1. Министр Колобков дурак, коли считает, что МОК хоть что-то должен объяснять нарушителям правил, которые, будучи взятыми за жопу, не раскаялись в содеяном, а качают права и звиздят о происках. МОК может пожалеть дурака и нарисовать ему картинку, но не обязан делать этого.
2. Министр Колобков дурак, если не всасывает, что справедливо и по делу отстранен Олимпийский комитет России, а поэтому на олимпиаду не могут ехать те, кто входит в юрисдикцию этого отстраненного комитета. МОК может пожалеть отдельных спортсменов и по своему, но не по Колобковско-Мудковскому, усмотрению кого-то пригласить поучаствовать, но кто конкретно получит приглашение - не колобковского мозжечка дело.
matros__koshkin_001 23 января 2018 | 20:19
Приношу свои извинения министру Колобову. Щас тока что в перерыве хоккея показали выступление Колобова, так там не было слово "должен", там говорилось о просьбе пояснить. Все свои претензии преадресую совершенно не ловящему мышей и явно целенаправленно гробящему сайт Эха его главному редактору г-ну (естественно, не господину) Виталику Рувискому. Эй, Веник, когда твой подчиненный уродец будет работать, а не обивать некоторыми частями тела известные фруктовые деревья?
splin2 23 января 2018 | 20:13
kriimsdyk: post_v: решение об неучастии в Олимпиаде "было принять" ВАДА после изучения электронной базы данных московской антидопинговой лаборатории. которая оказалась у ВАДА в ноябре 2017 года вопреки желанию властей скрыть информацию.
igorrrpadlowitchs 23 января 2018 | 20:14
kriimsdyk: шок для нормального человека иметь такого министра и такого вице- премьера , как мутко!
post_v 23 января 2018 | 20:14
kriimsdyk:
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велик могучим русский языка....
post_v 23 января 2018 | 20:07
а раньше, когда в министерстве спорта России не было этой только что сформированной "рабочей группы по контактам с МОК" – как российские спорт-чиновники раньше с МОК общались?
mews Михаил 23 января 2018 | 20:27
post_v: после ухода Фетисова с поста министра спорта - никак.
В своем интервью Фетисов упоминал, что предлагал передать Мутко все свои контакты в мировой спортивной среде, тот отказался. Мутко считал, что достаточно будет "спик фром май харт".
cukker 23 января 2018 | 20:08
мерзавец, самых сильных только что отстранили, ехать любой ценой хочет, бабла заработать
sagen 23 января 2018 | 20:11
Поза уже не на коленях, а на всех четырех. А "!шнурки на берцах" разве чтобы повеситься от тоски.
sunday_refugee 23 января 2018 | 20:11
А то, что почти вся команда на Олимпиаде обдолбанная выступала - это не шок.
mews Михаил 23 января 2018 | 20:29
sunday_refugee, в понятном мне виде - биатлоне - не менее понятно было, кто "обдолбанный". То есть у кого результатов не было, потом вдруг к олимпиаде они прорезались, а потом на год - лечение от гормонального дисбаланса. И это не Шипулин.
sunday_refugee 23 января 2018 | 20:37
mews: Устюгов?
komar 23 января 2018 | 20:20
После такого заголовка еще есть сомневающиеся в том, что на ЭМ работают взятые в плен немцы?)
android8835 23 января 2018 | 20:20
когда научитесь писать без ошибок? хрен поймешь,
moryakovka 23 января 2018 | 20:27
Решали вопрос об участии в Олимпиаде, а решили просто принять, что тут не ясного ???
ugiazov 23 января 2018 | 20:29
Если штаны обгажены, не надо кричать что от кого-то воняет, пока свои штаны не отстираешь.
gennadi_nesterov 23 января 2018 | 20:29
Вселенское УНИЖЕНИЕ! Оно еще противнее и отвратительнее тем, что некоторые бесхребетные спортсмены и политики, своими примирительными, оправдательными речами пытались получить от МОКа индульгенцию и прощение несовершенных (или совершенных) грехов... Где же ваша гордость великороссов любезные соглашатели и ценители западных ценностей? Впрочем, о чем я, чувством собственного достоинства обладают далеко не все наши соотечественники, в т.ч. и профессиональные спортсмены.. Горько и стыдно...
liquidsky__ 23 января 2018 | 20:31
Обстоятельства изменились. Решение нужно пересмотреть.