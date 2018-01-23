Министр спорта заявил, что решение об участии в Олимпиаде было принять олимпийским собранием в прошлом году

Министр спорта Павел Колобков заявил, что принципиальное решение об участии в Олимпиаде в Пхенчхане было принять олимпийским собранием в прошлом году. Других решений нет. Так он ответил на вопрос журналистов, может ли Россия отказаться от участия в Олимпиаде. Министр добавил, что МОК должен разъяснить, почему к соревнованиям не допущены ведущие российские спортсмены. По словам Колобкова, это решение необоснованное и неприятное. Для спортсменов и болельщиков это был шок, — сообщает «Интерфакс».