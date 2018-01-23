Директора кадетской школы в Люберцах уволили после массового отравления учеников
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, за медицинской помощью обратились 47 человек. Отравившихся учеников и персонала лицея сейчас уже начали выписывать из больниц. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, сотрудники столовой нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.
Комментарии6
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val_9 23 января 2018 | 19:54
Вооот... Этот "госзаказ" я знаю. Азер-фирме за охуилион... ну и т.д.
oktai 23 января 2018 | 20:00
Вот теперь всё стало на свои места. Это и есть ответ, почему в различных учебных заведениях курсанты в непристойном виде устраивали тверки на камеру.
Эти бедные курсантики поняли, что избежать повальных отравлений не удастся, и устраивали ритуальные танцы, чтобы задобрить злых духов и избежать массовой участи отравленных молодых людей.
Так и в древности поступали многие народы, поняв, что им угрожает массовая опасность, и никакой рациональной защиты нет, и от своих вождей защиты ждать не приходится.
grigol331 23 января 2018 | 20:16
oktai:
А директора-то за что? Народ хочет гласности. Может отравленные курсанты сплясали чего неприличного на камеру? А может какой из них сказал с трибуны, что не все немцы сволочи?
yurasska 23 января 2018 | 20:06
во бл@ди!!Как рас не деректор готовил пищу.не деректор организовал группу людей - поваров и закупщиков продуктов,не деректор проверял качество пищи для детей и т. д.Надо уволить БЕЗ права работать с людями всех.кто принял участие в процессе отравления.а не деректора.Чмо.которое можыт делать отравляющее вещество-ОБЯЗАНО быть изолирровано от людей.А ОНО-продолжает успешно трудицца и травить-я думаю- и даллее и боллее.В составе организованной группы.Во бл@ди!!
ansata 23 января 2018 | 20:07
А поставщик продуктов?
vetberg 23 января 2018 | 20:16
Кто пропихнул за деньги данных поставщиков?Думаю,что люберецкая администрация с Ружицким во главе!Виновата директор и повар,поставщики благополучно смылись,всем хорошо,кроме школы и детей!Директрису жалко,Марину Юрьевну Смирнову любили многие