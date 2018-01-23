Директора кадетской школы в Люберцах уволили после массового отравления учеников

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».



Напомним, за медицинской помощью обратились 47 человек. Отравившихся учеников и персонала лицея сейчас уже начали выписывать из больниц. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, сотрудники столовой нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.