Профессор геофака МГУ Вячеслав Бабурин отказался принять экзамен у студента в кипе
Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова». Профессор предложил студенту Льву Бороде выйти из аудитории или снять головной убор. Студент через секретариат нашел другого преподавателя, который принял у него экзамен. Борода рассказал, что раньше, когда он попросил разрешения пропустить занятия по физкультуре из-за религиозного праздника у иудеев, когда действуют особо жесткие ограничения, преподаватель посоветовал ему покреститься.
Комментарии107
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ushkujnik 23 января 2018 | 20:10
Решение профессора абсолютно правильное - не хочешь жить по нашим правилам, живи по своим...
Но у себя дома.
Россия не Израиль. И никогда уже второй Иудеей не станет. В стране масса проблем с мусульманскими хиджабами, с возвращением террористов из Сирии... А тут ещё иудеи воду мутят!.. No pasaran!
aau777 23 января 2018 | 20:18
ushkujnik: а наши правила- это чьи?
rabin_tagor 23 января 2018 | 20:21
aau777: ушкуйничьи. То есть разбойничьи.
zombillo 23 января 2018 | 20:11
Налицо - обычный отвлекающий пропук от Венедиктова. Если такя "новость" на Эхе - следим за руками.
captainobvious 23 января 2018 | 20:18
такое же свинство, как и преследовать людей с Георгиевскими ленточками...
ostapbey 23 января 2018 | 20:28
captainobvious:а вот этот Борода рассказал, что раньше, когда он попросил разрешения пропустить занятия по физкультуре из-за религиозного праздника у иудеев, когда действуют особо жесткие ограничения, преподаватель посоветовал ему покреститься.
Может тогда и колорадской лентой лучше колорадских жуков выводить?? Чем на выхлопную трубу жигуля привязывать??
captainobvious 23 января 2018 | 20:32
ostapbey: давайте, я не буду предлагать Вам, что следует делать с жовто-блакытными лентами, а Вы не будете мне объяснять, что делать с Георгиевской лентой, ок?
ostapbey 23 января 2018 | 20:23
кто не понял что такое "русский мир"??
Поступайте в МГУ на геофак.
Там вам Бородач скажет"-
"понять и простить"
Даже...
drgonish 23 января 2018 | 20:28
Я помню как-то сокурсник не.успел снять кепку в корпусе универа.. Проходивший мимо препод по физике сделал суровое замечание по поводу ношения мужчиной головного убора в помещении. Представляю, что было бы, если бы он в кепке в аудиторию заперся.
В общем, у Бабурина приличное светское воспитание, и видимо из принципа исключений делать не хотел.
ostapbey 23 января 2018 | 20:31
drgonish: а твой сокурсник кепку не снял с портупеей и бананом во рту?? При этом
"тверк" изображая хоть??
drgonish 23 января 2018 | 20:55
ostapbey: Твои сексуальные фантазии многое о тебе рассказывают, однако, нет.
grossalex012018 23 января 2018 | 20:34
drgonish: Как прекрасен совковый мир - кепка ну не разу не кипа ;)) И по форме и по сути. Я думаю,что препод физфака МГУ уж точно понимал разницу ;))
drgonish 23 января 2018 | 20:52
В светском учреждении нет никакой разницы вкаком головном уборе ты показываешь свою индивидуальность..
riots 23 января 2018 | 20:31
Все правильно. Расслабились без черты оседлости. Шастают где попало. )
ys171717 23 января 2018 | 20:32
Антисемитизм и все иные виды нацизма - яркие показатели плохого воспитания и слабого образования, то есть серости и идущей за ней нога в ногу злобы и комплекса неполноценности.
kail34 23 января 2018 | 20:33
А что вы хотели? Профессура в высших учебных заведениях России вся родом из СССР.И если в повседневной жизни в СССР антисемитизм был практически не заметен,то в высших школах он цвел таким пышным цветом,что мама не горюй.В большинстве вузов был не гласный приказ-евреев не принимать.И только представить,мальчишка идет с золотой медалью,а его валят на вступительном экзамене.Если кто то думает,что это только для евреев,жестоко ошибается.Там были и уйгуры,и давно жившие в СССР немцы и прочие национальности.А вот например туркмен мог поступить в высшее военное училище с атестатом с одними двойками,ибо туркмены не хотели идти в отцы-командиры и в СА их можно было пересчитать по пальцам.Вот такое интернациональное СССР у нас было.
canary 23 января 2018 | 20:33
не терплю мракобесия.
ergep 23 января 2018 | 20:34
Сдается мне что этот Борода (чувак с явно белорусской фамилией) тролль изрядный и лодырь, притворяется евреем.