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19:31, 23 января 2018

Профессор геофака МГУ Вячеслав Бабурин отказался принять экзамен у студента в кипе

Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова». Профессор предложил студенту Льву Бороде выйти из аудитории или снять головной убор. Студент через секретариат нашел другого преподавателя, который принял у него экзамен. Борода рассказал, что раньше, когда он попросил разрешения пропустить занятия по физкультуре из-за религиозного праздника у иудеев, когда действуют особо жесткие ограничения, преподаватель посоветовал ему покреститься.

Комментарии

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ushkujnik 23 января 2018 | 20:10

Решение профессора абсолютно правильное - не хочешь жить по нашим правилам, живи по своим...

Но у себя дома.

Россия не Израиль. И никогда уже второй Иудеей не станет. В стране масса проблем с мусульманскими хиджабами, с возвращением террористов из Сирии... А тут ещё иудеи воду мутят!.. No pasaran!

aau777 23 января 2018 | 20:18

ushkujnik: а наши правила- это чьи?

rabin_tagor 23 января 2018 | 20:21

aau777: ушкуйничьи. То есть разбойничьи.

(комментарий скрыт)

zombillo 23 января 2018 | 20:11

Налицо - обычный отвлекающий пропук от Венедиктова. Если такя "новость" на Эхе - следим за руками.

captainobvious 23 января 2018 | 20:18

такое же свинство, как и преследовать людей с Георгиевскими ленточками...

ostapbey 23 января 2018 | 20:28

captainobvious:а вот этот Борода рассказал, что раньше, когда он попросил разрешения пропустить занятия по физкультуре из-за религиозного праздника у иудеев, когда действуют особо жесткие ограничения, преподаватель посоветовал ему покреститься.
Может тогда и колорадской лентой лучше колорадских жуков выводить?? Чем на выхлопную трубу жигуля привязывать??

captainobvious 23 января 2018 | 20:32

ostapbey: давайте, я не буду предлагать Вам, что следует делать с жовто-блакытными лентами, а Вы не будете мне объяснять, что делать с Георгиевской лентой, ок?

ostapbey 23 января 2018 | 20:23

кто не понял что такое "русский мир"??
Поступайте в МГУ на геофак.
Там вам Бородач скажет"-
"понять и простить"
Даже...

(комментарий скрыт)

drgonish 23 января 2018 | 20:28

Я помню как-то сокурсник не.успел снять кепку в корпусе универа.. Проходивший мимо препод по физике сделал суровое замечание по поводу ношения мужчиной головного убора в помещении. Представляю, что было бы, если бы он в кепке в аудиторию заперся.

В общем, у Бабурина приличное светское воспитание, и видимо из принципа исключений делать не хотел.

ostapbey 23 января 2018 | 20:31

drgonish: а твой сокурсник кепку не снял с портупеей и бананом во рту?? При этом
"тверк" изображая хоть??

drgonish 23 января 2018 | 20:55

ostapbey: Твои сексуальные фантазии многое о тебе рассказывают, однако, нет.

grossalex012018 23 января 2018 | 20:34

drgonish: Как прекрасен совковый мир - кепка ну не разу не кипа ;)) И по форме и по сути. Я думаю,что препод физфака МГУ уж точно понимал разницу ;))

drgonish 23 января 2018 | 20:52

В светском учреждении нет никакой разницы вкаком головном уборе ты показываешь свою индивидуальность..

riots 23 января 2018 | 20:31

Все правильно. Расслабились без черты оседлости. Шастают где попало. )

ys171717 23 января 2018 | 20:32

Антисемитизм и все иные виды нацизма - яркие показатели плохого воспитания и слабого образования, то есть серости и идущей за ней нога в ногу злобы и комплекса неполноценности.

(комментарий скрыт)

kail34 23 января 2018 | 20:33

А что вы хотели? Профессура в высших учебных заведениях России вся родом из СССР.И если в повседневной жизни в СССР антисемитизм был практически не заметен,то в высших школах он цвел таким пышным цветом,что мама не горюй.В большинстве вузов был не гласный приказ-евреев не принимать.И только представить,мальчишка идет с золотой медалью,а его валят на вступительном экзамене.Если кто то думает,что это только для евреев,жестоко ошибается.Там были и уйгуры,и давно жившие в СССР немцы и прочие национальности.А вот например туркмен мог поступить в высшее военное училище с атестатом с одними двойками,ибо туркмены не хотели идти в отцы-командиры и в СА их можно было пересчитать по пальцам.Вот такое интернациональное СССР у нас было.

canary 23 января 2018 | 20:33

не терплю мракобесия.

ergep 23 января 2018 | 20:34

Сдается мне что этот Борода (чувак с явно белорусской фамилией) тролль изрядный и лодырь, притворяется евреем.

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