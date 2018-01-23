Профессор геофака МГУ Вячеслав Бабурин отказался принять экзамен у студента в кипе

Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова». Профессор предложил студенту Льву Бороде выйти из аудитории или снять головной убор. Студент через секретариат нашел другого преподавателя, который принял у него экзамен. Борода рассказал, что раньше, когда он попросил разрешения пропустить занятия по физкультуре из-за религиозного праздника у иудеев, когда действуют особо жесткие ограничения, преподаватель посоветовал ему покреститься.