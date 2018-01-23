"Представитель: Скандал вокруг фильма «Смерть Сталина» показывает, что есть проблема с выдачей прокатных удостоверений..."

Сегодняшний скандал вокруг фильма «Смерть Сталина» еще раз показывает, что у Министерства культуры есть проблема с выдачей прокатных удостоверений. Об этом газете «Ведомости» заявил представитель аппарата правительства. «Вместо ясных для рынка правил всё время всплывают какие-то решения, которые подрывают доверие всех участников отрасли», — заявил представитель правительства. Он напомнил, что после истории с фильмом «Приключения Паддингтона-2» премьер-министр Медведев поручил изучить систему выдачи прокатных удостоверений.

Напомним, прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» было отозвано сегодня. В Министерстве культуры пояснили, что в фильме есть информация, распространение которой запрещено российским законодательством – какая именно, там не уточнили.