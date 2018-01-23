Представитель: Скандал вокруг фильма «Смерть Сталина» показывает, что есть проблема с выдачей прокатных удостоверений
Сегодняшний скандал вокруг фильма «Смерть Сталина» еще раз показывает, что у Министерства культуры есть проблема с выдачей прокатных удостоверений. Об этом газете «Ведомости» заявил представитель аппарата правительства. «Вместо ясных для рынка правил всё время всплывают какие-то решения, которые подрывают доверие всех участников отрасли», — заявил представитель правительства. Он напомнил, что после истории с фильмом «Приключения Паддингтона-2» премьер-министр Медведев поручил изучить систему выдачи прокатных удостоверений.
Напомним, прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» было отозвано сегодня. В Министерстве культуры пояснили, что в фильме есть информация, распространение которой запрещено российским законодательством – какая именно, там не уточнили.
Комментарии62
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dddggg666 23 января 2018 | 19:35
Сталин- это СТАЛИН, что тут скажешь,другого такого не будет, жаль
kriimsdyk 23 января 2018 | 19:36
А почему молчит академик Кадыров? У него должно быть особое мнение по поводу смерти организатора операции "Чечевица".
meister_luvin 23 января 2018 | 19:38
kriimsdyk: kriimsdyk: dddggg666: трупу Сталина - не место в российской земле. Он убийца №1 по количеству убитых россиян
xrmosom 23 января 2018 | 19:46
meister_luvin: Вы наверное присутствовали когда он людей убивал,а потом еще и ел.Откуда вы ди..лы бл..ть беретесь.
gordy 23 января 2018 | 19:50
"Представитель: Скандал вокруг фильма «Смерть Сталина» показывает, что есть проблема с выдачей прокатных удостоверений..."
Опять дурак занял чужое место?
pavelmistery 23 января 2018 | 19:54
xrmosom: Мда.. Ваш ник говорит сам за себя ))
kriimsdyk 23 января 2018 | 20:00
Вот когда разъяренное быдло будет крушить усадьбу Михалкова, насиловать его дочек и внучек, я ему сочувствовать не буду.
virgenu 23 января 2018 | 20:03
xrmosom: Я ветеран, жил при правлении этой сволочи и своими глазами и шкурой видел сколькь горя и несчатья принёс людям тиран.30 лет не строилось жильё, люди существовали в бараках и коммуналках, за неосторожное слово без суда лагерь и расстрел, репрессированы десятки миллионов людей.Я помню страхи по ночам, когда по улице мчался воронок: кто следующий! Мой отец 10 лет держал под кроватью корзинку с вещичками ожидая ареста за то, что родился в Тернополе в панской Польше. Это потенциальный шпион . В шкле чуть не ежедневно учитель требовал открыть учебник по истории и зачеркнуть портрет очередного расстрелянного врага народа. Тебе бы хоть неделю прожить в этом аду.
xrmosom 23 января 2018 | 20:24
virgenu: Точно тиран.Развалил блин великую некогда страну.Ходил сволочь такая по улицам и кошмарил бедный народ.Миллионами стрелял без суда и следствия.Но я думаю история рано или поздно расставит все на свои места.Через поколение дай бог.
hermannhesse456 23 января 2018 | 20:27
virgenu: как же ты, падла, выжил в этом аду? Сдох бы тогда, сейчас бы воздуха больше было.
vilingrad 23 января 2018 | 19:54
dddggg666: Присмотревшись к подозрительному кино, Пожигайло обнаружил в нем и нарушения российского законодательства, что дает повод отозвать прокатное удостоверение: «В ленте оскверняются наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения».
Чего уж на зеркало пенять:)
ys171717 23 января 2018 | 20:35
dddggg666: Сталин - это троечник, трус и палач народов, и тут уже все давно сказано.
meister_luvin 23 января 2018 | 19:35
Сталин - преступник №1 в российской истории. Но и высмеять его тоже не лишнее.
См. Чаплин и "Великий диктатор"
equus 23 января 2018 | 20:24
meister_luvin:
Если сделано умно, почему бы и не комедия..?
hermannhesse456 23 января 2018 | 20:30
meister_luvin: для тебя, дегенрата, он, конечно преступник, уж очень он дегенератов не любил изводил их по мере сил. Жалко, что сил оказалось не так много, как хотелось.
rgh666 23 января 2018 | 19:37
Поносят И.В.Сталина потомки жидов, что были в двух шагах от полного господства в стране. И коих Сталин стёр в лагерную пыль. Какой облом!!!
katamaran 23 января 2018 | 19:48
rgh666: Придурок, он русскую нацию извёл.
drgonish 23 января 2018 | 20:05
Ндя. При слове Сталин эховская психушка сильно оживляется...
pavelmistery 23 января 2018 | 20:27
drgonish: Особенно оживляются поклонники Сталина, которые готовы убивать всех, кто несогласен с их точкой зрения...
virgenu 23 января 2018 | 20:06
rgh666: Конченый дебил, потомок Гитлера и Гиммлера.
matros__koshkin_001 23 января 2018 | 20:27
virgenu: И при этом горячо, наряду с другими нацистскими ублюдками, любимый штопаным г-ном (не господином) Рувинским и егойными тупыми и подлыми модерасами.
iwanow62 23 января 2018 | 19:37
Комедия"Смерть Сталина".Посмеялись ,бы.эти киносниматели в 1937 году....с пулей в тупой башке,ну.или на Колыме -с 15шкой!
kriimsdyk 23 января 2018 | 19:42
iwanow62: Им в Лондоне пуля не угрожала, дебил.
zztop1960 23 января 2018 | 19:46
iwanow62: Призрак Поклонской бродит по стране
ihor_syvoryj 23 января 2018 | 19:56
zztop1960: Хрен с ним, с призраком, пущай бродит, так ведь,гад, ещё и мироточит!
kiever 23 января 2018 | 20:25
ihor_syvoryj: главное преступление сталина. это создание тн "западной украины" в результате пакта молотова-риббентропа, остается надеяться что прийдет время и украинцы вместе со своими правительствами извиняться за выселение тысяч поляков с их исконных земель и возвратят западные земли. незаконно присоединенные к тн украине. румынам. венграм и полякам
ihor_syvoryj 23 января 2018 | 20:34
kiever: Тебе, любимому внуку товарища Сталина, стОило бы знать, что решение о проведении операции "Висла" было принято Сталиным.
Иди учи историю чтоб не выглядеть круглым идиотом.
kiever 23 января 2018 | 20:54
ihor_syvoryj: правильно. как и решение о присоединение польских земель. к тн украине. в результате пакта молотова-риббентропа.. это сталинское преступление не имеет срока давности. и все здравомыслящие украинцы-антисталинисты. наверняка мечтают вернуть оккупированные территории обратно владельцам, полякам
vilingrad 23 января 2018 | 20:46
iwanow62: Как Иванов, так дурак:)
shmuel63 23 января 2018 | 20:50
iwanow62: Да, посмеялся бы этот киносниматель Гайдай в 1570 году, с его "Иваном Васильевичем"
makhnaehe 23 января 2018 | 19:39
Это показывает, что никаких проблем нет, а есть государственная защита людей от всяческих кинопомоев.
kriimsdyk 23 января 2018 | 19:43
makhnaehe: а люди об этом не просили
makhnaehe 23 января 2018 | 19:48
kriimsdyk: Может, лично ты и говно любишь жрать, но это совсем не значит, что его нужно подавать в ресторанах всем, по чьей-то просьбе. Найди этот фильм в интернете и жуй его на здоровье, не обляпайся.
demokrat62 23 января 2018 | 19:54
makhnaehe: Уже это все было в СССР.Сидели в кабинетах сталинские гандоны типа тебя и решали что русским людям смотреть,что читать,какую музыку сдлушать.Весь мир слушал Битлз, а твои ушлепки предлагали слушать речи Хрущева .
makhnaehe 23 января 2018 | 20:08
demokrat62: Ты еще Ивана Грозного вспомни, долбень. Хрущева он вспоминает. Можно подумать, ты его речи слушал.
demokrat62 23 января 2018 | 20:14
makhnaehe: Его слушали идиоты типа тебя.Решил опять в это время опустится ?? Не те времена.Плевала молодежь на ваши запреты.
pavelmistery 23 января 2018 | 19:57
makhnaehe: Если кому-то говно не нравится, он его заказывать не будет и заходить туда тоже не будет. А вот министерство как раз и навязывает всем свою волю: ешьте то, а это не ешьте. И никто отказаться не может, ведь выбора у них нет.
makhnaehe 23 января 2018 | 20:06
pavelmistery: Дурень, на афиши посмотри, выбора у него нет. Может еще порнуху в залах крутить, специально для таких импотентов как ты.
pavelmistery 23 января 2018 | 20:25
makhnaehe: Причем тут афиша, глупая портянка?
Я например хочу посмотреть этот фильм в частном кинотеатре, но правительство мне это запрещает. На каком оснований? Если кому-то не нравится, пусть идет в другие кинотеатры или смотрит на афиши...
demokrat62 23 января 2018 | 19:44
makhnaehe: Кинопомои -это ваши фильмы Михалкова и Феди Бондарчука.Как посмотришь так кажется что в фекалии опустился.
zztop1960 23 января 2018 | 19:50
makhnaehe: И кто определяет эти помои ? Вот " Стена" Мединского это помои и " 28 панфиловцев" , как и " Чапаев" и полно ещё российских помоев , где сплошная ложь
makhnaehe 23 января 2018 | 20:03
zztop1960: demokrat62: Чё вы скулите, два придурка. Скачайте в интернете и хлебайте свои помои полной ложкой. Больше никому он не интересен.
demokrat62 23 января 2018 | 20:17
makhnaehe: Ты соцопрос провел ?? Сиди уже сталинское чмо на унитазе и козюли из носа вытаскивай вместе с Михалковым.Это единственное доброе дело что вы для России можете сделать.
demokrat62 23 января 2018 | 19:42
Старый путинский пердун Михалков превратился в держиморду.Опять не пущать и запретить как в СССР. Никита-проститутка езжай в КНДР,там твое место.
sunday_refugee 23 января 2018 | 20:00
demokrat62: Зачем же вы так оскорбляете уважаемых всей страной людей? Разве можно так унижать проституток, сравнивая их с Михалковым?!
hermannhesse456 23 января 2018 | 20:38
demokrat62: тупое животное, что ты забыло в этой проклятой стране? Валило бы ты на хрен отсюда к вазелину и другим европейски ценностям, глядишь, тут без вас, ублюдков, жизнь наладится.
sunday_refugee 23 января 2018 | 19:48
"Что-то слишком много смеются россияне в последнее время", - подумали в министерстве культуры.
zztop1960 23 января 2018 | 19:55
sunday_refugee: Запретить фильм " Джентельмены удачи " ! Там нет ни одного слова правды , нет таких слов в русской фене , типа "редиска", как показаны в кинокартине
sunday_refugee 23 января 2018 | 20:07
zztop1960: Минкульт саботирует один из главных сталинских постулатов - жить стало лучше, жить стало веселее! Мрази.
shai13 23 января 2018 | 19:51
Боятся собственной тени. Отсюда все эти "держать и не пущать"
keg 23 января 2018 | 19:51
а можно я сам решать буду ,что мне смотреть,а что нет... без всяких худсоветов эпохи совкового застоя...?
vadimp 23 января 2018 | 19:54
" ... правил для рынка ... "?
Акститесь вы ж в России! Какие тут правила? Как чинуше вожжа под хвост ляжет ...
virgenu 23 января 2018 | 19:54
Отрыжка совка. Тоска по цензуре, когда кучка невежд принимала решение за миллионы граждан, что им можно смотреть, читать, танцевать. Путинские выкормыши держат миллионы за идиотов. Эти невежды забыли что на улице 21 век, плевать на ваши запреты, есть интернет вам неподвластный, люди просто могут посмотреть что захотят и сами сделать вывод, что хорошо, что плохо.
ushkujnik 23 января 2018 | 20:04
Чиновники Минкульта, выдавшие прокатное удостоверение этому фильму, должны быть незамедлительно уволены.
Стране нужна чёткая и ясная идеология. И она есть. Но... она под запретом т.н. "конституции" 1993 года, написанной либеральными проходимцами - Собчаком, Шахраем, Алексеевым и проч.
Минкульт следует зачистить. Но это частность. России требуется - новое правительство, новый Президент, новая Конституция...
При сохранении "нынешних" - жевание соплей, бег на месте, блуждение в трёх соснах...
И - выдача прокатных удостоверений русофобским поделкам...
stas_russkiy 23 января 2018 | 20:05
Хотите в совок? К Цензуре?
А давайте...
Закроем границы для ваших выродков и подстилок. Поставим к стенке озёрных коррупционеров. Отдадим под трибунал, как изменников Родины, чекистов, нарушивших присягу, и приведём приговор в исполнение.
Запретим иностранную валюту, отключим интернет, оставим две программы телевидения. Будем раздавать квартиры по выслуге лет, вернём дешёвую водку и дикие очереди.
Но самое главное, вы, скоты, будете ходить по струнке и подчиняться решениям партии и отчитываться перед ней по всей строгости.
Не хотите? Совок только для быдла желаете?
Был один такой. Каддафи его фамилия. Подох на черенке от лопаты и был выставлен в холодильнике магазина для всеобщего обозрения. Того-же и вашему фюреру желаю.
needroid 23 января 2018 | 20:08
---- в фильме есть информация, распространение которой запрещено российским законодательством ----
))))) Слишком смешное кино о тех, над кем смеяться грех ))))
equus 23 января 2018 | 20:37
needroid:
У Мединского есть все шансы стать знаковым посмешищем в отечественной истории!.. Когда-нибудь будем рассказывать внукам, что жили в одно время и ходили по одним улицам с живым персонажем Салтыкова-Щедрина!..
;-))
klink 23 января 2018 | 20:15
Это застойно-реакционное решение.
equus 23 января 2018 | 20:39
klink:
И почему-то меня оно совершенно не удивляет...
;-)
fikus74 23 января 2018 | 20:21
продам прокатное удостоверение, дешево.
abuvgrobu 23 января 2018 | 20:23
Не обязательно пробовать фекалии на вкус чтобы понять что это фекалии.. В общем то и правильно.. А то скоро либералы и порно с Лениным будут овациями встречать в "Пушкинском"
banderlog13 23 января 2018 | 20:29
Показали что рябой был голубым! Вот ржачка посмотреть, как устатого жарят.