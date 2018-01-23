В России отменили прокат британской комедии «Смерть Сталина»
На экраны картина должны была выйти на этой неделе, однако Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение фильма. Этому предшествовала критика от членов общественного совета Минкульта, который уже посмотрел ленту. Деятели культуры написали письмо Владимиру Мединскому. Они увидели в фильме признаки экстремизма.
Среди подписантов оказался и депутат Госдумы кинорежиссер Владимир Бортко.
Комедию «Смерть Сталина» снял режиссер Армандо Ианнуччи. В ленте рассказывается о борьбе за власть приближенных Сталина после его смерти.
Комментарии49
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dddggg666 23 января 2018 | 19:11
«Он был человеком изстали, который превратил Россию впромышленнуюивоенную державу, который отразил германское нашествие икоторый привел народы СССР
квеличайшей военной победе»
Из доклада ЦРУ США
(Иногда правду говорят, сволочи).
soviet_spy 23 января 2018 | 19:13
Нехрен русофобским антисоветским дерьмом загрязнять наши кинотеатры. Нам говна в интернете хватает...
killbalafre 23 января 2018 | 19:21
soviet_spy: это ты правду сказал, вот чего хватает в интернете так это савушкинского г.на
daatan 23 января 2018 | 19:24
Бортко знаю, уважаю, доверяю. А кто такой Армандо Ианнуччи? А х его знает. Фуфел наверно какой то бездарный. Заказик сварганил по быренькому и все дела. Гы.
ansh 23 января 2018 | 19:29
daatan: Бортко скатился от шедевра "Собачьего сердца" до его персонажа, Шарикова.
pukins_1 23 января 2018 | 20:17
daatan:Ну, вы, конечно, авторитет, согласен. Стесняюсь спросить: а вы его за "Блондинку за углом", "Собачье сердце" и "Бандитский Петербург" уважаете или ещё и за то, что он подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму?
oldpartizan 23 января 2018 | 19:29
soviet_spy: самокритично
grigol331 23 января 2018 | 20:31
soviet_spy: Нехрен русофобским антисоветским дерьмом загрязнять наши кинотеатры
_____
Но минкульту за рекламу спасибо.
aleksandr39 23 января 2018 | 19:15
dddggg666: Мало он угробил народа ,не успел .
nikitin43 23 января 2018 | 19:22
aleksandr39:рано сталин подох , мог ещё миллионов 20 с собой прихватить .
daatan 23 января 2018 | 19:27
nikitin43: Ну это уж Вы лишку дали, 20 миллионов. А вот некоторых деятелей начала 90х годов, десятка три, можно было бы точно. Ну и "nikitin43", с десяток, тоже можно. :)
opex46 23 января 2018 | 19:21
dddggg666: Получи образование, потом пиши комментарии.
killbalafre 23 января 2018 | 19:23
dddggg666: отразил нашествие, которое сам и создал и при этом угробил 20 миллионов, гений что сказать
natayak 23 января 2018 | 19:12
Ну что тут скажешь, кроме дбл.
russky77 23 января 2018 | 19:12
Сталин (путин, ленин) жив!
sisyanfashist 23 января 2018 | 19:16
russky77: Дурицкий сдох!)
grigol331 23 января 2018 | 20:33
russky77: Сталин (путин, ленин) жив!
_______
Шо, и путин? Когда случилось?
rgh666 23 января 2018 | 19:13
"Многие дела нашей партии и народа, будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР - в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на открыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы."
kriimsdyk 23 января 2018 | 19:26
rgh666: несчастная страна, которая боится комедий
mmclaren 23 января 2018 | 20:22
rgh666: Ты из анабиоза что ли вышел? Тока не в то время походу попал..)))
sergei_tn 23 января 2018 | 19:16
Дескать, оскорбляет показ битвы за власть пауков в банке. После смерти главного упыря.
Конечно оскорбляет. Реальность-то куда отвратительнее была. Это и оскорбляет :)
kriimsdyk 23 января 2018 | 19:31
sergei_tn: При Путине появилась новая профессия - профессиональные оскорбленцы, или оскорбляти
dddggg666 23 января 2018 | 19:16
Маркс — внук раввинов из чужого мира.
А Сталин — сын сапожника и гой…
Но перед НИМ вставал по стойке «смирно»
Сам гордый Черчиль! И вставал де Голль!
kriimsdyk 23 января 2018 | 19:31
dddggg666: Какая херня, правила этикета были одни для всех
sergei_tn 23 января 2018 | 19:38
kriimsdyk: Вы сталинисту о правилах этикета?
midnightblues 23 января 2018 | 19:17
А не пойти ли вам в Ж
смотрели -И БУДЕМ СМОТРЕТЬ ЧТО ХОТИМ
equus 23 января 2018 | 19:48
midnightblues:
Я вот и не собирался это смотреть. А теперь, да, хочу!..
midnightblues 23 января 2018 | 20:29
equus: какая разница-как сдохла большевистская мартышка
equus 23 января 2018 | 20:52
midnightblues:
Хмм...
Фильмы ведь обычно смотрят, не для того, чтобы узнать историю... Или, во всяком случае, не только.
sadda 23 января 2018 | 19:18
А чего запрещать комедию?! Сталин ведь был человек, а не святой. Мало Няшка носится со святостью Николая Второго, уже и из Сталина начинают идола делать.
fresh_breeze 23 января 2018 | 19:20
К мнению Бортко стоило прислушаться. Поэтому решение Минкульта выглядит разумным.
Теперь послушаем мнение либеральной общественности, тех её представителей, у которых заслуг перед отечественной культурой в разы больше, чем у Бортко. Есть такие?
Ауууу!!!
kriimsdyk 23 января 2018 | 19:41
fresh_breeze: а чё Бортко сделал такого?
grigol331 23 января 2018 | 20:35
kriimsdyk: а чё Бортко сделал такого?
______
Он и продолжает это делать - лижет.
midnightblues 23 января 2018 | 19:23
Русские говорят-идите в Ж с вашими запретами
Идите в свою сталинскую помойку-совки
equus 23 января 2018 | 19:46
midnightblues: vlabumur:
Не все, конечно... Но к счастью, очень многие.
lumos 23 января 2018 | 19:25
Хорошая реклама фильму. Спасибо минкульту, теперь успех картине обеспечен.
alena01 23 января 2018 | 19:25
Как там у Некрасова?
"Люди холопского звания
Сущие псы иногда
Чем тяжелей наказание
Тем им милей господа..."
vlabumur 23 января 2018 | 19:31
Вот реально - страна обиженных дураков.
fresh_breeze 23 января 2018 | 19:47
Интересно, если б в России сняли комедию "Смерть Георга VI", были бы у неё шансы получить разрешение на прокат в Соединённом Королевстве?
Обсмеять ведь при желании можно что угодно и кого угодно; только не всем при этом будет смешно.
equus 23 января 2018 | 20:08
fresh_breeze: max3446:
Думаю, если б сумели сделать это по-настоящему смешно -- нашлись бы желающие купить в прокат. Историческая канва знакома зрителю -- это уже плюс.
grigol331 23 января 2018 | 20:44
fresh_breeze: Интересно, если б в России сняли комедию "Смерть Георга VI", были бы у неё шансы получить разрешение на прокат в Соединённом Королевстве?
_______
До хрена в кабинете министров Великобритании разных министров, но Мединского там нет.
equus 23 января 2018 | 20:55
grigol331:
А жаль!..
Вот был бы материал для мастеров английского юмора...
;-))
Ну, ничего... И у нас свой салтыков-щедрин уродится!.. Теперь просто не может не родиться!..
;-)
max3446 23 января 2018 | 19:55
Не сомневаюсь, что если бы в России сняли фильм, в котором британская королева ела младенцев, пила кровь девственниц и иначе себя полной дурой выставляла, в Великобритании его не не разрешили к показу
equus 23 января 2018 | 20:10
max3446:
Сталин в этом фильме ест младенцев..??
max3446 23 января 2018 | 20:27
equus: если те кто фильм смотрел говорят что там есть искажение истории, значит есть примерно такое
grigol331 23 января 2018 | 20:47
max3446:
Вы таки уже посмотрели фильм или вам Бортко по телефону пересказал?
equus 23 января 2018 | 19:58
Если с таким рвением проверять произведения искусства на экстремизм, придётся запретить литературу как школьный предмет... Но это во-вторых... А начать нужно прямо со сказок для малышей... - Просто учебник экстремизма - если посмотреть повнимательнее!.. Почему спит Мединский ..??
;-))
oleg_kievlyanin 23 января 2018 | 20:39
"Жизнью смерть поправ"
Они думают, что своим символическим правовым актом воскресят Усатого? Так он и не умирал, судя по всему. Как говорится "живее всех живых"
oleg_kievlyanin 23 января 2018 | 20:41
//Среди подписантов оказался и депутат Госдумы кинорежиссер Владимир Бортко.//
А я то думал, что Швондер в его картине отрицательный герой.