В России отменили прокат британской комедии «Смерть Сталина»

На экраны картина должны была выйти на этой неделе, однако Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение фильма. Этому предшествовала критика от членов общественного совета Минкульта, который уже посмотрел ленту. Деятели культуры написали письмо Владимиру Мединскому. Они увидели в фильме признаки экстремизма.

Среди подписантов оказался и депутат Госдумы кинорежиссер Владимир Бортко.

Комедию «Смерть Сталина» снял режиссер Армандо Ианнуччи. В ленте рассказывается о борьбе за власть приближенных Сталина после его смерти.