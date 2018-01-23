Отказ МОК приглашать Виктора Ана и Антона Шипулина может быть связан с подозрениями в нарушении антидопинговых правил
Отказ МОК приглашать на игры шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина может быть связан с тем, что этих спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил. Их пробы во время игр в Сочи могли быть подменены.
В разгар новой ветви скандала с недопуском топовых российских спортсменов на игры в Пхенчхан, взорвалась нова информационная бомба. Французское издание «Le Monde» сообщило о подмене допинг проб Антона Шипулина и Виктора Ана на Играх в Сочи. По данным издания, именно с этим и связан отказ МОК, дать биатлонисту и шорт-трекисту приглашение на Игры. Напомним, что в первоначальном расследовании Макларена Шипулин и Ан не фигурировали. В докладе их имена также не упоминались. Тем не менее, приглашения на игры они не получили. «Le Monde» отмечает, что пробы двух спортсменов во время Олимпиады могли меняться, ссылаясь на источник, знакомый с результатами расследования Макларена. На Играх в Сочи Шипулин и Ан завоевали четыре золотых медали. В нарушении антидопинговых правил их ранее никогда не подозревали. Да и у МОК претензий к ним не было никогда.
Также МОК отказал в аккредитации на игры лыжнику Сергею Устюгову, фигуристке Ксении Столбовой и еще сотне российских спортсменов, тренеров и медицинских сотрудников.
Комментарии32
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
meteor1908 23 января 2018 | 19:07
Меня тёща тоже не позвала на именины, хотя я ни в чём таком не замечен.
Русофобка :(
soviet_spy 23 января 2018 | 19:10
Шо за детский лепет на "Эхо": "подозрения", могли бы"...
Только либеральным хомякам непонятно, что идет массированная атака на Россию. Запад должен получить адекватный ответ! Сраную олимпиаду игнорировать, а, лучше, сорвать, МОК послать нахер.!
kunst54 23 января 2018 | 19:15
soviet_spy:
Штирлиц, как разведчик разведчику: "А зачем пробирки с мочой по ночам меняли?" Вот и нарвались: теперь все спокойно плевать на нас могут как на жуликов.
soviet_spy 23 января 2018 | 19:17
kunst54: Зачем вы пробирки с мочой меняли?
splin2 23 января 2018 | 19:29
soviet_spy: Не следует хабывать, что электронная база данных московской антидопинговой лаборатории оказалась у ВАДА в ноябре 2017 года вопреки желанию властей скрыть, хранящуюся в ней информацию (результаты тестов с 12 до 15 годов).
leda53 23 января 2018 | 19:46
splin2: Да. Об этом написал сегодня "Советский спорт"
kunst54 23 января 2018 | 19:32
soviet_spy:
Так ведь сначала застукали тех, кто менял, а потом они и сами не отрицали.
alex_374 23 января 2018 | 19:35
soviet_spy:
Россия конечно пострадала из-за прокисшей мочи кремлевского гавнофюрера :(((. Вот как ведь получилось...гавнопутинцы врали, ссали по чужим пробиркам и думали весь мир мир наипать, а в итоге сами себя и наипали....как обычно:))))
Отпендюрил МОК путинских свиней и это правильно!!!
cobakin 23 января 2018 | 20:50
soviet_spy: Зачем ты срал в пробирки ?
cobakin 23 января 2018 | 20:47
kunst54: Помощник президента России сегодня начал индивидуальные встречи с руководителями федераций по зимним видам спорта.
В мягкой форме рекомендует отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года. Обращая внимание, что это должно быть решение самих спортсменов
shicotus_live 23 января 2018 | 19:16
soviet_spy: Отказ МОК приглашать на игры шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина может быть связан ..
_________________________________
КУлючевое слово МОЖЕТ БЫТЬ.
А я утверждаю., что , что руководство МОК пида.. геи, . которые предоставляют оральные и анальные услуги за деньги.
Еснно, МОЖЕТ БЫТЬ.
splin2 23 января 2018 | 19:32
shicotus_live:руководство МОК пида.. геи//
Бегом в международный суд с целью их позорного разоблачения.
shicotus_live 23 января 2018 | 19:52
splin2: С козлами жить. по козлиному блеять))
idruker 23 января 2018 | 19:18
soviet_spy: Эт тебе за недопуск Навального. Ложку тебе дегтя в бочку меда. Чтобы победа не была слишком сладкой. Да и заодно уберечь от новых пост-сочинских авантюр в эйфории побед.
djuga 23 января 2018 | 19:31
soviet_spy: а, лучше, сорвать
=========================================================================
Ну да, ну да...
В дом не пригласили - побить им окна и дверь поджечь!
Обидно, конечно, очень! Но следует признать - эту кашу заварила российская власть. Вот только хлебать ее приходится болельщикам и чистым спортсменам.
Я не удивлюсь если опять откажутся от тв-трансляций.
cobakin 23 января 2018 | 20:21
soviet_spy:
Мальчик, все уже решено, без твоих тупых коментов.
Помощник президента России сегодня начал индивидуальные встречи с руководителями федераций по зимним видам спорта.
В мягкой форме рекомендует отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года. Обращая внимание, что это должно быть решение самих спортсменов
komiccap_nkvd 23 января 2018 | 19:09
я подозреваю Андрея Шипулина в краже из супермаркета в Ханты-Мансийске. он в то время был там на соревнованиях
seryj_wolk 23 января 2018 | 19:13
komiccap_nkvd: Это хорошо объясняет слабые выступления Шипулина в послемельдониевые времена. Все тайное рано или поздно становится явным.
seryj_wolk 23 января 2018 | 19:16
seryj_wolk: Говоря юридическим языком: имеется обоснованное подозрение в фальсификации допинговых тестов. В этом случае отстранение является правильным решением.
komiccap_nkvd 23 января 2018 | 19:18
seryj_wolk: правильно мыслишь! они берут пример с нашей организации. мы тоже так поступали. есть подозрения что мил человек иностранный агент. в лагеря его.
ни нам ни им доказательства не нужны. нужно только "обоснованное подозрение"
по нашим стопам идут.
sisyanfashist 23 января 2018 | 19:21
seryj_wolk: Имеются обоснованные подозрения в финансировании навального из за рубежа .В этом случае отстранение от выборов является правильным решением !
volgodaf 23 января 2018 | 19:37
komiccap_nkvd: нашего Шипулина,вообще то,Антон зовут.А ваш Андрей видимо подделка китайская.Всех доказательств до сих пор не представили.Ждем до 28.01
lenin3 23 января 2018 | 19:13
В принципе,какое-нибудь российское издание теперь должно опубликовать информационную бомбу о подмене проб иностранными спортсменами.Но врядли к нему прислушаются в МОК, репутация плохая...
max3446 23 января 2018 | 19:15
Нормальная реакция мирового сообщества - всеобщий бойкот этих псевдоигр. МОК уничтожил спорт
abuvgrobu 23 января 2018 | 19:16
Бойкотировать все эти продажные организации, прекратить спонсировать их и выплачивать взносы. Лучше эти деньги потратить на альтернативную олимпиаду в нашей стране,пригласив всех желающих в ней участвовать. Основной задачей должно стать оздоровление нации, а не участие в олимпиадах, которые полностью себя дискредитировали.
lnmanusnostras1 23 января 2018 | 19:31
Уроды! Кем могут подозреваться и на основании чего? Ночного звонка хренородченка, который катался на макларене, под своим наркокотейлем? Просто скоты, которые ломают судьбы наших лучших спортсменов.
sg67g 23 января 2018 | 19:33
> что в первоначальном расследовании Макларена Шипулин и Ан не фигурировали
А потом к пидроченкову зашли серьезные люди и сказали что его дневники не полные. И если он не хочет отправиться в Россию (где его ждут не дождутся спортсмены и болельщики), то он должен еще что-нибудь "вспомнить"...
Да, это очень болезненные нападки на Россию. Но ведь в мире есть неглупые люди. И они ВСЕ прекрасно понимают что происходит. И скоро янкели увидят как все от них все отвернутся, стоит лишь проявить слабость, уступить разок тому же Китаю. Отвернутся, проклянут и вытрут ноги.. И счет предъявят. Так будет.
gosan 23 января 2018 | 19:58
"Могли подменить..." Мало ли кто что может..Но глядя на Валери Фурнейрон точно не захочет...
snikkersnepper 23 января 2018 | 20:06
Неизвестно, что тут более ожидаемо: что после "отсутствие царапин не свидетельствует о невскрытии"(С) и показаний неопознанного субъекта с закрытым лицом кто-то еще будет выискивать логические причины для этого беспредела, или что Эхо Москвы обязательно потащит эту байду в эфир.
Цитирую официальное заявление главы отборочной комиссии МОК: "Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила"
Так что засуньте себе в пробирку все эти "подозрения" и "источники" (ага, Макларен проглядел, Освальд проглядел, Родченков проглядел, а Le Monde ВДРУГ...). Сама схема с выборочными комиссиями как раз и показывает все их "доказательства" - поскольку, в отличие от дисквалификации ВООБЩЕ не предполагает процедуры рассмотрения в суде и предоставления каких-либо доказательств. В принципе.
Так что не плодите лишних сущностей.
cobakin 23 января 2018 | 20:19
Надеюсь Губерниева то оставили ? Как же без его тупого ора ...
Что он зря жопу лижет Канделакше ?
Или не жопу ?
andrey_yrich_a 23 января 2018 | 20:29
//"спортсменов подозревают", "могли быть" //
Басманный суд - отдыхает...
cobakin 23 января 2018 | 20:45
Помощник президента России сегодня начал индивидуальные встречи с руководителями федераций по зимним видам спорта.
В мягкой форме рекомендует отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года. Обращая внимание, что это должно быть решение самих спортсменов