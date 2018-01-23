Отказ МОК приглашать Виктора Ана и Антона Шипулина может быть связан с подозрениями в нарушении антидопинговых правил

Отказ МОК приглашать на игры шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина может быть связан с тем, что этих спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил. Их пробы во время игр в Сочи могли быть подменены.

В разгар новой ветви скандала с недопуском топовых российских спортсменов на игры в Пхенчхан, взорвалась нова информационная бомба. Французское издание «Le Monde» сообщило о подмене допинг проб Антона Шипулина и Виктора Ана на Играх в Сочи. По данным издания, именно с этим и связан отказ МОК, дать биатлонисту и шорт-трекисту приглашение на Игры. Напомним, что в первоначальном расследовании Макларена Шипулин и Ан не фигурировали. В докладе их имена также не упоминались. Тем не менее, приглашения на игры они не получили. «Le Monde» отмечает, что пробы двух спортсменов во время Олимпиады могли меняться, ссылаясь на источник, знакомый с результатами расследования Макларена. На Играх в Сочи Шипулин и Ан завоевали четыре золотых медали. В нарушении антидопинговых правил их ранее никогда не подозревали. Да и у МОК претензий к ним не было никогда.

Также МОК отказал в аккредитации на игры лыжнику Сергею Устюгову, фигуристке Ксении Столбовой и еще сотне российских спортсменов, тренеров и медицинских сотрудников.