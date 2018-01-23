Как минимум один человек погиб и многие пострадали в результате стрельбы в школе на юго-востоке США

Сам нападавший был задержан полицией.

Подробностей о стрельбе в средней школе штата Кентукки пока не так много. Известно, что инцидент произошел несколько часов назад – полиция была вызвана примерно в то время, когда в учебном заведении должны были начаться занятия. На данный момент подтверждена информация как минимум об одном убитом и пятерых раненых, однако ни об их возрасте, ни о состояние не сообщается. О том, что стрелок уже задержан в твиттере сообщил губернатор Кентукки Мэтт Бевин. Он попросил СМИ не распространять слухи и не спекулировать на этой теме. Как подтвердили в полиции штата, сейчас ситуация находится под контролем, на месте работают правоохранители, а занятия в школе приостановлены.

Днем ранее в Техасе была ранена 15-летняя школьница. В девушку выстрели ее одноклассник.