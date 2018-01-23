Как минимум один человек погиб и многие пострадали в результате стрельбы в школе на юго-востоке США
Сам нападавший был задержан полицией.
Подробностей о стрельбе в средней школе штата Кентукки пока не так много. Известно, что инцидент произошел несколько часов назад – полиция была вызвана примерно в то время, когда в учебном заведении должны были начаться занятия. На данный момент подтверждена информация как минимум об одном убитом и пятерых раненых, однако ни об их возрасте, ни о состояние не сообщается. О том, что стрелок уже задержан в твиттере сообщил губернатор Кентукки Мэтт Бевин. Он попросил СМИ не распространять слухи и не спекулировать на этой теме. Как подтвердили в полиции штата, сейчас ситуация находится под контролем, на месте работают правоохранители, а занятия в школе приостановлены.
Днем ранее в Техасе была ранена 15-летняя школьница. В девушку выстрели ее одноклассник.
Комментарии8
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soviet_spy 23 января 2018 | 19:05
Пусть пиндосы все друг друга перестреляют. Воздух чище будет...
aleksandr39 23 января 2018 | 19:24
soviet_spy:Стреляли боевики из ОПГ " днр -лугандон " ,приехавшие в " отпуск " в США .
daatan 23 января 2018 | 19:33
Эти постоянные стрельбы в школах пиндосни уже перекинулись заразой и на наших безмозглых школяров.
evgolius7 23 января 2018 | 20:27
Сначала загоняют детей в юнармии, накидывают в головы кругом враги, разобрать Калашникова на детских праздниках,
"Дети, сегодня будем штурмовать картонный Рейхстаг!",... упоротые байкеры на ёлках.
Теперь сидят с удивленными мордами на ТВ ..."Дети жестокие стали. Интернет надо закрыть"
komiccap_nkvd 23 января 2018 | 19:06
\\ СМИ не распространять слухи и не спекулировать на этой теме.\\
как это похоже на российские оппозиционные СМИ
iwanow62 23 января 2018 | 19:07
Идиотов везде хватает...
dddggg666 23 января 2018 | 19:20
американцы обязаны встать на колени перед людьми которых они сделали беженцами. Просить у них прощения за тот геноцид и разруху которую они устроили на их родине! Может они простят их. И компенсировать им материально триллионами долларов на восстановление. Сдайть своих ублюдков-правителей на их праведный суд! Иначе не будет им покоя не в светлый день не в темную ночь.
chubazzl 23 января 2018 | 19:41
законодатели как всегда дают миру нужные образцы