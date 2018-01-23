В Махачкале минувшей ночью неизвестные подожгли автомобиль правозащитного центра «Мемориал»

Подробности «Эху Москвы» рассказал член совета центра Олег Орлов.

Комментариев местных правоохранительных органов пока не последовало. Напомню, на минувшей неделе сгорел офис «Мемориала» в Назрани, до этого в Чечне был арестован глава местного отделения правозащитного центра Оюб Титиев. Его подозревают в хранении наркотиков.