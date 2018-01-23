В Махачкале минувшей ночью неизвестные подожгли автомобиль правозащитного центра «Мемориал»
Подробности «Эху Москвы» рассказал член совета центра Олег Орлов.
Комментариев местных правоохранительных органов пока не последовало. Напомню, на минувшей неделе сгорел офис «Мемориала» в Назрани, до этого в Чечне был арестован глава местного отделения правозащитного центра Оюб Титиев. Его подозревают в хранении наркотиков.
Комментарии5
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sisyanfashist 23 января 2018 | 18:46
Люстрация !
ramun 23 января 2018 | 18:46
Так фашисты начинали.
sisyanfashist 23 января 2018 | 18:50
ramun:В " Мемориал " шли работать!?)))
max3446 23 января 2018 | 19:00
сам себе поджог ради страховки и провокации против власти?
aleks50 Алексей Клубников 23 января 2018 | 20:27
Баи, беки, Кавказ.