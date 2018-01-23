В Москве в одном из районов могут провести референдум об ограничении высотности застройки тридцатью метрами

Эта идея Совета муниципальных депутатов Академического района. Инициатор плебисцита Елена Гильц сказала «Эху Москвы», что подобных референдумов в столице еще не было, и депутаты хотят дать гражданам возможность повлиять на внешний облик своего округа.

По замыслу местных депутатов, референдум может пройти в день президентских выборов, то есть 18 марта.