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Эксклюзив Эха 18:41, 23 января 2018

В Москве в одном из районов могут провести референдум об ограничении высотности застройки тридцатью метрами

Эта идея Совета муниципальных депутатов Академического района. Инициатор плебисцита Елена Гильц сказала «Эху Москвы», что подобных референдумов в столице еще не было, и депутаты хотят дать гражданам возможность повлиять на внешний облик своего округа.

По замыслу местных депутатов, референдум может пройти в день президентских выборов, то есть 18 марта.

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mr_vaxo_ 23 января 2018 | 18:52

Кто бы этим жителям объяснил к чему приведет ограничение высотности застройки данной территории.
А то ведь проголосуют из благих намерений не понимая за что голосуют.
А благими намерениями вымощена дорога в ад.
так мудрые люди говорят.

Хорошие стихи вспомнились о Москве. написаны в 1952г, удивительно злободневны.

Н. Коржавин
ВСТРЕЧА С МОСКВОЙ
Что же! Здравствуй, Москва.
Отошли и мечты и гаданья.
Вот кругом ты шумишь,
вот сверкаешь, светла и нова
Блеском станций метро,
высотой воздвигаемых зданий
Блеск и высь подменить
ты пытаешься тщетно, Москва.
Ты теперь деловита,
всего ты измерила цену.
Плюнут в душу твою
и прольют безнаказанно кровь,
Сложной вязью теорий
свою прикрывая измену,
Ты продашь все спокойно:
и совесть, и жизнь, и любовь.
Чтоб никто не тревожил
приятный покой прозябанья —
Прозябанье Москвы,
освященный снабженьем обман.
Так живешь ты, Москва!
Лжешь,
клянешься,
насилуешь память
И, флиртуя с историей,
с будущим крутишь роман.
1952

(комментарий скрыт)

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