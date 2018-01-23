«Альфа-Банк» заблокировал счета фонда «Пятое время года»
«Альфа-Банк» заблокировал счета фонда «Пятое время года», который собирал средства на предвыборную компанию Алексея Навального до вступления решения суда в силу. Как утверждают соратники оппозиционного политика, руководитель фонда Леонид Волков в интервью «Эху Москвы» подчеркнул, что заблокированы не все средства, которые есть у команды Навального.
«Альфа-банк» был обязан исполнить постановление Федеральной службы судебных приставов, сказал в эфире «Эха Москвы» первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев.
По его словам, если бы банк не выполнил требования, то лишился бы лицензии.
Комментарии2
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daatan 23 января 2018 | 19:17
Алёшенька без портков остался :)))))))))))))))))
vlasta64 23 января 2018 | 20:02
Бедный Лешик Сисян, за какие деньги поедет во Франции.