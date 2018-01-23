Кандидат в президенты Финляндии записал видеообращение к Владимиру Путину на русском языке
Нильс Турвальдс надеется, что международные согласия не помешают Хельсинки сотрудничать с Москвой.
Выборы президента Финляндии должны состояться 28 января.
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Нильс Турвальдс надеется, что международные согласия не помешают Хельсинки сотрудничать с Москвой.
Выборы президента Финляндии должны состояться 28 января.
Комментарии4
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aleksandr39 23 января 2018 | 19:07
Странно что он не предложил войти в состав России на правах области .
daatan 23 января 2018 | 19:31
aleksandr39: Это не к чему. А вот то что они, будущие президенты капстран "учат русский только за то, что им разговаривает Путин", это похвально. Время для этого самый раз.
tararabumbia 23 января 2018 | 20:05
aleksandr39: продам свою квартиру в симферополе и перееду в киев. ну вас, дэбилов, н*й...
oktai 23 января 2018 | 20:02
Так, понятно. Новый Отто Куусинен нарисовался. Будет продолжение.