Законопроект о частных военных компаниях уже завтра будет направлен в правительство для получения отзыва

Законопроект о частных военных компаниях, разработанный фракцией «Справедливая Россия», уже завтра будет направлен в правительство для получения отзыва. Эсеры предлагают поручить лицензирование ЦВК министерству обороны. Руководители этих компаний не смогут занимать государственные должности в России. Создавать ЧВК предлагается только в форме общества с ограниченной ответственностью. Напомню, в прессе постоянно появляются сообщения о сотрудниках ЧВК «Вагнера», которые воюют в частности, в Сирии. Официально власти не признают этот факт.

В странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии заинтересованы в покупке российского оружия. об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В настоящее время несколько комплексов С-400 находятся в Сирии.