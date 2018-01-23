Наступление Турции против курдов в Сирии вызвало протесты живущих в Германии иммигрантов

Мирные демонстрации прошли в Берлине, Гамбурге, Ганновере, Штутгарте и других немецких городах. В аэропорту города Ганновер были зарегистрированы стычки между курдскими демонстрантами и турецкими пассажирами.

Около 20 человек были замешаны в потасовке на терминале Б аэропорта Лангенхаген. Стычка произошла в ходе незарегистрированной демонстрации 180 курдов, на которых напали пассажиры турецкой авиалинии. Полиция сообщала о «весьма агрессивной атмосфере».Однако информация о массовой драке между живущими в ФРГ курдами и турками, распространенная ранее СМИ, не подтвердилась. Стражам порядка удалось быстро разнять участников потасовки, при этом был применен перечный газ. Двое человек получили незначительные повреждения.Рейс турецкой авиалинии был задержан на полчаса. Полиция завела четыре дела на основании причинения телесных повреждений и нанесения вреда имуществу.Предположительно курды в понедельник также испачкали краской стены двух турецких мечетей в Касселе и Лейпциге. В Германии проживает около двух с половиной миллионов мигрантов из Турции, около трети из них – этнические курды. Они считаются высоко политизированной группой населения и часто выходят с демонстрациями на улицы немецких городов.

Между тем стало известно, что турецкие военные применяют во время наступления немецкие танки типа Леопард 2 А4. Правительство ФРГ пока не подтвердило эту информацию. ИзначальнотанкибылипереданыТурциивцеляхборьбы с террористическими формированиями в Сирии.