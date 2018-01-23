В  следственном изоляторе Матросская Тишина до позднего вечера шло выездное заседание суда по делу Никиты Белых

Бывшего губернатора Кирвсокой области обвиняют в получении крупной взятки.

На минувшей неделе судья Татьяна Васюченко перенесла заседания из Пресненского суда в сизо матросская тишина, где сейчас содержится Никита Белых. Такое решение было принято из-за ухудшения состояния здоровья подсудимого, который страдает несколькими заболеваниями, в том числе диабетом.

Заседание прошло в маленьком кабинете в сизо, куда кроме участников процесса допустили нескольких журналистов. Это было завершающее представление доказательств защитой бывшего губернатора. Адвокат Андрей Грохотов попросил приобщить к материалам дела дипломы и благодарности, полученные Белых за время его работы на должности главы региона. Сам Белых обратил внимание на некоторые нестыковки в показаниях ключевого свидетеля обвинения, предпринимателя Юрия Судгаймера, который якобы дал взятку подсудимому. В частности, Судгаймер заявлял, что после одной из бесед с Белых, которая закончилась словесным конфликтом, на предприятия бизнесмена пришли с проверками. Сам Белых, ссылаясь на запись разговора с Судгаймером, подчеркнул, что тот разговор, напротив, был абсолютно мирным. Также подсудимый добавил, что никаких преференций предприятия взяткодателя не получали.

Как ожидается, завтра пройдут прения сторон по делу Белых, после чего судья назначит дату оглашения приговора.