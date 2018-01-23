Информатор ВАДА Григорий Родченков дал показания в Спортивном арбитражном суде против российских спортсменов
Информатор ВАДА Григорий Родченков дал показания в Спортивном арбитражном суде против российских спортсменов, – сообщает Рейтер. Родченков не присутствовал на слушаниях лично, он общался с судьями по видеосвязи. Спортсменам не дали возможность задать ему вопросы.
В арбитраж обратились 39 атлетов, которых МОК пожизненно отстранил от участия в олимпийских играх. Слушания продлятся до 27-го января.
Комментарии6
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sg67g 23 января 2018 | 08:46
Всемогущ, однако. По видеосвязи решает кого допустить, а кого нет "У этих пробирки поцарапаны были - они накосячили с пробами. их отстранить. А у этих царапин не было, значит их ФСБ прикрывал и все чисто сделано. Их тем более отстранить.."
Ссыкло продажное.. Из бункера выйти боится. Пусть в бункере и сдохнет. Не отмоются от клейма Иуды даже правнуки..
glotov 23 января 2018 | 08:48
Жуть . Даже собственные дети будут знать, что папа - стукач . Я бы удавился.
aleksandr39 23 января 2018 | 08:48
Родченков настоящий патриот .
zularin12 23 января 2018 | 08:50
Эх Григорий, незавидная у тебя судьба. Ждут тебя те же проблемы и несчастья, что были у Березовского и ему подобных. Бесславный, мучительный и позорный конец.
ostapbey 23 января 2018 | 08:51
сотрудник ВАДА показания дал на РУСАДА??
\А ведь напрашивается подозрение что и Штирлиц давал показания НКВД, чтоб доверие заслужить у Шелленберга.
Да и Анка Чапмен тоже баллы заработала показаниями.
Так и Родченков слил мочу.. и дал показания..
Теперь в доверии. Не хуже Штирлица.
И Чапмен...Даже.
protiv777 23 января 2018 | 08:51
Не понимаю почему он дышит до сих пор? Ну ладно чай не пьет, с шарфом в ванную не ходит, но есть же простой, добрый ледоруб. Хватит наверное уже, пожил.