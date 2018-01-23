Информатор ВАДА Григорий Родченков дал показания в Спортивном арбитражном суде против российских спортсменов, – сообщает Рейтер. Родченков не присутствовал на слушаниях лично, он общался с судьями по видеосвязи. Спортсменам не дали возможность задать ему вопросы.

В арбитраж обратились 39 атлетов, которых МОК пожизненно отстранил от участия в олимпийских играх. Слушания продлятся до 27-го января.