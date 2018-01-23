ФСБ предупредило крупные предприятия Нижегородской области о необходимости приостановить производство на время ЧМ-2018

ФСБ предупредило крупные предприятия Нижегородской области о необходимости приостановить производство на время чемпионата мира по футболу. В частности, соответствующее письмо получило руководство одного из местных химических предприятий, — пишет КоммерсантЪ.

Речь идет об остановке не только во время матчей, а в нижнем Новгороде они пройдут с 18 июня по 6-е июля, но и на время подготовки к чемпионату – с 14 мая. На предприятии говорят, что остановка производства принесет многомиллионные убытки.

Коммерсант также сообщает, что аналогичные письма от ФСБ получили и предприятия Мордовии.