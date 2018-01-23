ФСБ предупредило крупные предприятия Нижегородской области о необходимости приостановить производство на время ЧМ-2018
ФСБ предупредило крупные предприятия Нижегородской области о необходимости приостановить производство на время чемпионата мира по футболу. В частности, соответствующее письмо получило руководство одного из местных химических предприятий, — пишет КоммерсантЪ.
Речь идет об остановке не только во время матчей, а в нижнем Новгороде они пройдут с 18 июня по 6-е июля, но и на время подготовки к чемпионату – с 14 мая. На предприятии говорят, что остановка производства принесет многомиллионные убытки.
Коммерсант также сообщает, что аналогичные письма от ФСБ получили и предприятия Мордовии.
Комментарии6
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andrang2 23 января 2018 | 08:37
А может всю страну также ...
aleksei123m 23 января 2018 | 08:40
Класс.
А вынужденный простой оплатит фсб или лично тов. путин?
vaka257 23 января 2018 | 08:41
МСожно только представитьь в каких скотских условиях работают и проживают люди...Ну ,а перед Западом всегда старались казаться ,чем есть на самом деле-будто там дураки и не знают ничего про Россию...Хотя здесь возможен и тот вариант,что боятся исков за потерянное здоровье среди иностранцев...Выставят счета,что "мама не балуй"...
vasyakirin 23 января 2018 | 08:44
vaka257: Бояться что помимо роспотребнадзора. еще кто то радиацию и загрязнение замерит?
aleksandr39 23 января 2018 | 08:43
УРА !!!!! Опять увеличатся тарифы ЖКХ ,подорожают бензин и продукты .
vladimirgornitsky 23 января 2018 | 08:48
Понятно, нехорошо, если пострадают иностранцы. Своих-то не жалко, не то, что в Нижнем Новгороде - в Москве "не могут определить", откуда вонь идет.
Но еще это яркая иллюстрация полного бесправия граждан в России - причем независимо от материального положения. Даже с самыми богатыми людьми власть может делать все, что захочет, может без проблем распоряжаться их собственностью (включая ее отъем). Что уж говорить о "простых людях"