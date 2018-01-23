Губернатор Пермского края предложил наградить медалью «За Отвагу» учителя, которая пострадала при нападении на школу

Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил наградить медалью «За Отвагу» учителя, которая пострадала при нападении на школу 15-го января. Он направил представление президенту, — сообщает «Интерфакс». Ранее в интернете появилась петиция о присвоении учительнице звания «Героя России».