Владелец АФК Система Владимир Евтушенков отказался получать дивиденды за 9 месяцев 2017 года
Ему должны были выплатить более 4 миллиардов рублей, — сообщает газета «Ведомости».
Как рассказал сам Евтушенков, эти деньги пойдут на развитие компании.
Комментарии2
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vasyakirin 23 января 2018 | 08:23
Так вроде дивиденды эта та прибыль которую не знают куда деть, а раз идет развитие компании, то как бы желание и не нужно, всё будет компенсировано дополнительной капитализацией....
gvs 23 января 2018 | 08:32
Какие дивиденды, если Сечин его до трусов раздел? )))