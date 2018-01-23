Начальник управления ГИБДД по Кировской области задержан по уголовному делу о нелегальной продаже  КамАЗов

Начальник управления ГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по уголовному делу о нелегальной продаже КамАЗов. Плотникова подозревают в мошенничестве, превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе, — сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, ущерб от действий преступной группы оценивается почти в 900 миллионов рублей.