Начальник управления ГИБДД по Кировской области задержан по уголовному делу о нелегальной продаже КамАЗов
Начальник управления ГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по уголовному делу о нелегальной продаже КамАЗов. Плотникова подозревают в мошенничестве, превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе, — сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, ущерб от действий преступной группы оценивается почти в 900 миллионов рублей.
Комментарии1
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gvs 23 января 2018 | 08:28
Торговлю нефтью застолбили ФСБшники. Теперь, вот КамАЗами заинтересовались. Устраняют конкурента.